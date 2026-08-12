Sorgen um Gladbachs Hoffnungsträger

SID 12.08.2026 • 20:27 Uhr Der deutliche Testspielsieg von Borussia Mönchengladbach wird von der verletzungsbedingten Auswechslung von Wael Mohya getrübt.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bleibt in der Vorbereitung das Verletzungspech treu – und nun hat es anscheinend den Hoffnungsträger erwischt.

Nach seiner Einwechslung zur Pause musste Wael Mohya im Test beim Oberligisten SSVg Velbert (8:0) nach nur sechs Minuten Spielzeit wieder angeschlagen den Platz verlassen. An der Seitenlinie wurde der linke Oberschenkel des 17-Jährigen bandagiert, anschließend ging es in die Kabine.

Gladbach mit Verletzungspech

Eine offizielle Diagnose stand noch aus. Eine Zwangspause für Mohya wäre ein weiterer bitterer Nackenschlag für die Borussia. In den Wochen zuvor hatten sich bereits der südkoreanische WM-Teilnehmer Jens Castrop (Schulter) sowie die Verteidiger Fabio Chiarodia (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) und Juchym Konoplija (Innenbandanriss im rechten Knie) verletzt.