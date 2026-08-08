Hiobsbotschaft für Gladbach: "Eine bittere Nachricht für uns alle"

WM-Teilnehmer Jens Castrop wird Borussia Mönchengladbach wegen seiner Schulterverletzung mehrere Monate fehlen.
Hiobsbotschaft für Gladbach
Jens Castrop fehlt Borussia Mönchengladbach mehrere Monate lang. Der Südkoreaner hat sich an der Schulter verletzt.
Der Mittelfeldspieler muss operiert werden, wie der Bundesligist am Samstag mitteilte. „Das ist eine bittere Nachricht für uns alle. Nun hoffen wir auf einen guten und schnellen Heilungsverlauf“, sagte Sportchef Rouven Schröder.
Castrop verletzte sich im Testspiel
Castrop hatte sich am Mittwoch im Test gegen den FC Rottach-Egern (15:0) die Schulter ausgekugelt. Bei der WM war er zuvor für Südkorea im Einsatz gewesen.
Zuvor hatten sich bei der Borussia bereits die Verteidiger Fabio Chiarodia (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) und Juchym Konoplija (Innenbandanriss im rechten Knie) verletzt.