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Hiobsbotschaft für Gladbach: "Eine bittere Nachricht für uns alle"

Hiobsbotschaft für Gladbach

Jens Castrop fehlt Borussia Mönchengladbach mehrere Monate lang. Der Südkoreaner hat sich an der Schulter verletzt.
Eugen Polanski geht in seine erste volle Saison als Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach. Dabei stand bei den Fohlen ein großer Umbruch im Kader an.
SID
Jens Castrop fehlt Borussia Mönchengladbach mehrere Monate lang. Der Südkoreaner hat sich an der Schulter verletzt.

WM-Teilnehmer Jens Castrop wird Borussia Mönchengladbach wegen seiner Schulterverletzung mehrere Monate fehlen.

Der Mittelfeldspieler muss operiert werden, wie der Bundesligist am Samstag mitteilte. „Das ist eine bittere Nachricht für uns alle. Nun hoffen wir auf einen guten und schnellen Heilungsverlauf“, sagte Sportchef Rouven Schröder.

Castrop verletzte sich im Testspiel

Castrop hatte sich am Mittwoch im Test gegen den FC Rottach-Egern (15:0) die Schulter ausgekugelt. Bei der WM war er zuvor für Südkorea im Einsatz gewesen.

Zuvor hatten sich bei der Borussia bereits die Verteidiger Fabio Chiarodia (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) und Juchym Konoplija (Innenbandanriss im rechten Knie) verletzt.

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