Hiobsbotschaft für Gladbach: "Eine bittere Nachricht für uns alle"

SID 08.08.2026 • 15:00 Uhr Jens Castrop fehlt Borussia Mönchengladbach mehrere Monate lang. Der Südkoreaner hat sich an der Schulter verletzt.

WM-Teilnehmer Jens Castrop wird Borussia Mönchengladbach wegen seiner Schulterverletzung mehrere Monate fehlen.

Der Mittelfeldspieler muss operiert werden, wie der Bundesligist am Samstag mitteilte. „Das ist eine bittere Nachricht für uns alle. Nun hoffen wir auf einen guten und schnellen Heilungsverlauf“, sagte Sportchef Rouven Schröder.

Castrop verletzte sich im Testspiel

Castrop hatte sich am Mittwoch im Test gegen den FC Rottach-Egern (15:0) die Schulter ausgekugelt. Bei der WM war er zuvor für Südkorea im Einsatz gewesen.