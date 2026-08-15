Bayern-Sieg im Telekom Cup! Ein Neuzugang liefert sofort

SID 15.08.2026 • 17:32 Uhr Der FC Bayern München gewinnt den "Telekom Cup" bei der Premiere von Ismael Saibari. Der Debütant verbucht sofort einen Scorerpunkt.

Der FC Bayern München ist der Sieger des „Telekom Cup“ 2026! Das saisonvorbereitende Testspiel im Rahmen des traditionsreichen Sponsoren-Turniers gewannen die Münchner bei der Premiere seines WM-Stars Ismael Saibari gegen Ligakonkurrent RB Leipzig mit 3:1 (1:0).

Der Marokkaner führte sich mit einem Assist gleich gut ein. Für beide Teams war es eine Woche vor dem Pflichtspielstart ein wichtiger Gradmesser, es wartet aber noch einige Arbeit auf Vincent Kompany und seinen RB-Kollegen Martin Demichelis.

Immerhin konnte der 55-Millionen-Einkauf Saibari erste Minuten im Münchner Dress schnuppern. Zudem feierten Musiala, dem nach dem deutschen WM-Desaster eine Metallplatte entfernt worden war, und der lange verletzte Alphonso Davies ihr Comeback.

FC Bayern: Díaz eröffnet die Partie

Luis Díaz brachte die Bayern bei hochsommerlichen Temperaturen in Führung (13.). Brajan Gruda (52.) glich vor 75.000 Zuschauern aus. Neuzugang Nathaniel Brown (57.) und der nach gut einer Stunde eingewechselte Musiala (81.) nach Vorlage von Saibari machten für die Münchner alles klar.

Musiala selbst hat derweil für einen Schreckmoment gesorgt. Der Nationalspieler brach ohne gegnerische Einwirkung kurz vor Schluss zusammen. Sofort eilten die Betreuer auf den Platz, seine Kollegen leisteten erste Hilfe. Nach minutenlanger Behandlung konnte der 23-Jährige wieder aufstehen. Er musste aber ausgewechselt werden und verließ unter dem Applaus der Fans den Platz.

Bei den Bayern, die am kommenden Samstag um den Franz-Beckenbauer-Supercup bei Vizemeister Borussia Dortmund spielen, fehlten noch die Stars Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano, die nach einem längeren WM-Urlaub erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Zudem waren die lange verletzten Serge Gnabry und Lennart Karl noch nicht im Kader.

Bayern mit weiterem Testspiel am Dienstag

Die Münchner Generalprobe für den Supercup steigt am Dienstag bei Zweitligist 1. FC Heidenheim. Ob dann Kane, Olise und Upamecano schon wieder zur Verfügung stehen, ist offen. In die Liga startet der FC Bayern am 28. August gegen den VfB Stuttgart.

Leipzig muss am kommenden Samstag im DFB-Pokal bei Eintracht Trier ran. In der Liga geht es am 29. August gegen Borussia Mönchengladbach los.