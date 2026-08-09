Becker: Wer mehr will als Klassenerhalt hat "Fehler im Kopf"

SID 09.08.2026 • 06:32 Uhr Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga – doch Timo Becker tritt bei den Erwartungen sofort auf die Bremse. Der Innenverteidiger macht unmissverständlich klar, worum es für den Aufsteiger in der neuen Saison gehen muss.

Während die Fans von Schalke 04 dem Bundesliga-Comeback ihres Klubs euphorisch entgegenfiebern, bleibt Innenverteidiger Timo Becker realistisch. „Es geht nur um den Klassenerhalt“, sagte der 29-Jährige nach der 0:3-Niederlage des Aufsteigers im Test gegen Atalanta Bergamo: „Alle, die etwas anderes behaupten, haben glaube ich einen Fehler im Kopf.“

Für die Mannschaft sei dieses Ziel klar. „Jeder bei uns intern weiß das. Und dann ist egal, was extern geredet wird“, betonte Becker: „Wir wissen, wo wir herkommen und müssen Gas geben, damit wir am Ende über dem Strich stehen. Das ist die oberste Prämisse, und dafür werden wir alles geben.“

Schalke vor der Generalprobe