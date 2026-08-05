Bericht: BVB holt neuen Chefanalytiker - er kommt von Liverpool

SPORT1 05.08.2026 • 12:04 Uhr Borussia Dortmund verstärkt offenbar sein Trainerteam - und schnappt sich einen Experten, der zuletzt beim FC Liverpool arbeitete.

Borussia Dortmund verstärkt seinen Trainerstab um Niko Kovac offenbar mit einem neuen Chef-Analytiker. Wie die Sport Bild berichtet, soll der 35-jährige Niederländer Roderick van der Ham zum BVB stoßen.

Der neue Mann kommt vom FC Liverpool, den er im Zuge eines personellen Umbruchs gemeinsam mit Cheftrainer Arne Slot zum Ende der vergangenen Saison verlassen hat.

Van der Hams Karriere begann früh und abseits der großen Bühne: Bereits im Alter von 16 Jahren startete er als Trainer im niederländischen Jugendfußball.

Neuer BVB-Mann arbeitete in Liverpool für Slot

Anschließend spezialisierte er sich auf die Videoanalyse und sammelte Erfahrung bei mehreren niederländischen Erstligisten – unter anderem bei RKC Waalwijk, NAC Breda und Heracles Almelo.

Von 2018 bis 2019 arbeitete er zudem in gleicher Funktion für die niederländische U19-Nationalmannschaft.

Der entscheidende Karrieresprung gelang ihm 2022: Damals schloss sich van der Ham dem Trainerstab von Arne Slot bei Feyenoord Rotterdam an. Als Slot 2024 zum FC Liverpool wechselte, folgte ihm van der Ham wenige Monate später als Videoanalyst in die Premier League.

Beim englischen Rekordmeister war er zwei Jahre lang tätig, ehe der Trainerwechsel von Slot zu Andoni Iraola – der einen eigenen Betreuerstab mitbrachte – seinen Abschied aus Liverpool besiegelte.

Dortmund holt offenbar auch einen neuen Greenkeeper

Beim BVB soll van der Ham künftig als Chef-Analytiker Trainer Niko Kovac zuarbeiten, dessen Trainerteam derzeit unter anderem aus Bruder Robert Kovac, Filip Tapalović und Stephen Rands sowie Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber besteht.

Van der Ham ist dem Bericht zufolge nicht der einzige Neuzugang aus England: Auch Greenkeeper Scott Tingley, der zuvor mehr als zehn Jahre lang den Rasen des englischen Zweitligisten FC Watford betreute, soll zum BVB wechseln.

Die Verpflichtung kommt für Dortmund zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Saisonvorbereitung: Der Tross kehrte zuletzt von einer Vorbereitungsreise aus Japan zurück und bereitet sich nun auf die neue Spielzeit vor.