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Bitter! FC Schalke "bis auf Weiteres" ohne Robin Gosens

Schalke vorerst ohne Gosens

Robin Gosens muss eine Zwangspause einlegen. Der Neuzugang des FC Schalke ist verletzt - eine genaue Diagnose wird aber nicht genannt.
Robin Gosens soll bei Schalke nach seinem Wechsel eine Führungsfigur werden. Dabei sieht er sich selber in der Pflicht, hart zu arbeiten.
SID
Robin Gosens muss eine Zwangspause einlegen. Der Neuzugang des FC Schalke ist verletzt - eine genaue Diagnose wird aber nicht genannt.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 muss „bis auf Weiteres“ auf Star-Zugang Robin Gosens verzichten.

Wie der Klub am Montagmittag mitteilte, hat sich der Ex-Nationalspieler beim Testspiel am Samstag beim Regionalligisten Hessen Kassel (5:0) eine nicht näher definierte Oberschenkelverletzung zugezogen. Über die genaue Ausfalldauer machte S04 keine Angaben.

Gosens pausiert – Schalke gibt auch Ljubicic-Update

Deutlich positivere Nachrichten gab es zum Start der Woche von Spielmacher Dejan Ljubicic.

Österreichs WM-Fahrer, der am Samstag in der zweiten Halbzeit vom Platz gehumpelt war, habe lediglich eine „kleine Wadenverletzung“ erlitten und müsse vorerst mit dem Training pausieren, hieß es in der Schalker Mitteilung.

Zurück aus seinem WM-Urlaub ist zudem der Bosnier Nikola Katic, der am Dienstag ins Teamtraining einsteigen wird.

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