Bitter! FC Schalke "bis auf Weiteres" ohne Robin Gosens

SID 03.08.2026 • 13:07 Uhr Robin Gosens muss eine Zwangspause einlegen. Der Neuzugang des FC Schalke ist verletzt - eine genaue Diagnose wird aber nicht genannt.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 muss „bis auf Weiteres“ auf Star-Zugang Robin Gosens verzichten.

Wie der Klub am Montagmittag mitteilte, hat sich der Ex-Nationalspieler beim Testspiel am Samstag beim Regionalligisten Hessen Kassel (5:0) eine nicht näher definierte Oberschenkelverletzung zugezogen. Über die genaue Ausfalldauer machte S04 keine Angaben.

Gosens pausiert – Schalke gibt auch Ljubicic-Update

Deutlich positivere Nachrichten gab es zum Start der Woche von Spielmacher Dejan Ljubicic.

Österreichs WM-Fahrer, der am Samstag in der zweiten Halbzeit vom Platz gehumpelt war, habe lediglich eine „kleine Wadenverletzung“ erlitten und müsse vorerst mit dem Training pausieren, hieß es in der Schalker Mitteilung.