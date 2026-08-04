"Brutal": Demirovic freut sich auf Dzeko

Stürmer Ermedin Demirovic vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart fiebert vor der neuen Saison dem Treffen mit Nationalmannschaftskollege Edin Dzeko entgegen.
Demirovic freut sich auf Dzeko
„Ich habe schon oft betont, was Dzeko für mich bedeutet. Jetzt in der Bundesliga nochmal gegen ihn zu spielen, ist etwas Besonderes“, sagte Demirovic am Rande des VfB-Trainingslagers im bayerischen Grassau.
Dzeko, der im Sommer gemeinsam mit Demirovic und der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina an der WM teilgenommen hatte, hatte am Montag seinen Vertrag bei Aufsteiger Schalke 04 um ein Jahr verlängert.
Bundesliga: Demirovic schwärmt von Dzeko
„Er hat es einfach immer wieder gepackt zu zeigen, dass er ein extrem guter Spieler ist“, schwärmte Demirovic vom 40-Jährigen: „Mit dem Alter noch mal in der Bundesliga zu spielen, ist brutal.“
Er selbst wolle mit dem VfB erneut „eine erfolgreiche Saison spielen“ und „die letzten Jahre bestätigen“, betonte Demirovic. In der vergangenen Spielzeit war die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß als Vierter zum zweiten Mal in drei Jahren in die Champions League eingezogen.