"Brutal": Demirovic freut sich auf Dzeko

SID 04.08.2026 • 19:39 Uhr In der Nationalmannschaft sind sie Mitspieler, in der Bundesliga treffen die beiden Stürmer in der kommenden Saison aufeinander.

Stürmer Ermedin Demirovic vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart fiebert vor der neuen Saison dem Treffen mit Nationalmannschaftskollege Edin Dzeko entgegen.

„Ich habe schon oft betont, was Dzeko für mich bedeutet. Jetzt in der Bundesliga nochmal gegen ihn zu spielen, ist etwas Besonderes“, sagte Demirovic am Rande des VfB-Trainingslagers im bayerischen Grassau.

Dzeko, der im Sommer gemeinsam mit Demirovic und der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina an der WM teilgenommen hatte, hatte am Montag seinen Vertrag bei Aufsteiger Schalke 04 um ein Jahr verlängert.

Bundesliga: Demirovic schwärmt von Dzeko

„Er hat es einfach immer wieder gepackt zu zeigen, dass er ein extrem guter Spieler ist“, schwärmte Demirovic vom 40-Jährigen: „Mit dem Alter noch mal in der Bundesliga zu spielen, ist brutal.“