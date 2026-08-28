Bundesliga heute: Bayern - Stuttgart LIVE im TV, Ticker & Stream, Bayern-Auftakt im Free-TV

SPORT1 28.08.2026 • 17:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den VfB Stuttgart zum Eröffnungsspiel der Bundesliga. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der FC Bayern München heute Abend (Anstoß 20:30 Uhr) den VfB Stuttgart in der Allianz Arena empfängt, steht das 133. Pflichtspiel-Duell seit Bundesliga-Gründung an. Gleichzeitig treffen die Münchner auf einen ihrer Lieblingsgegner. Von den bisherigen 132 Vergleichen gewann der Rekordmeister 88 – so häufig triumphierte noch keine Mannschaft gegen einen einzigen Gegner im deutschen Profifußball.

Die Gastgeber gehen zudem mit beeindruckenden Startbilanzen ins erste Spiel der neuen Saison: Seit 24 Jahren hat der amtierende Meister sein Bundesliga-Auftaktspiel nicht mehr verloren (19 Siege, fünf Unentschieden), und speziell die Bayern sind seit 2011 an Spieltag eins ungeschlagen (12 S, zwei U). In der Vorsaison verbuchten die Münchner vier Pflichtspielsiege gegen die Schwaben, zuletzt das 3:0 im DFB-Pokalfinale.

Bayern – Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Torhüter Manuel Neuer könnte mit einem Einsatz zum ersten Profi werden, der in 21 aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielzeiten zum Einsatz kommt; mit seinem 546. Ligaspiel würde er außerdem zu Rekordmann Mirko Votava aufschließen. In der Offensive jagt Harry Kane seinem 100. Bundesliga-Tor entgegen – der Engländer hält bei 98 Treffern nach 94 Partien und erzielte gegen Stuttgart bereits 14 Tore in acht Pflichtspielen, darunter drei Hattricks.

Neben Kane sorgten in der vergangenen Saison auch Luis Díaz (29 Scorerpunkte) und Michael Olise (34) für gewaltige Torgefahr; einzig Torino 1947/48 übertraf mit 125 Treffern Bayerns 122-Tore-Rekord in Europas Top-5-Ligen. Spannung verspricht zudem die Rollenverteilung auf der linken Seite: Alphonso Davies könnte nach Verletzungspech und der Verpflichtung von Nathaniel Brown situativ wieder offensiver zum Einsatz kommen, wie Sportvorstand Max Eberl jüngst andeutete.

Stuttgarter Offensive stark, Auftaktbilanz dagegen ausbaufähig

Der VfB Stuttgart reist als Tabellenvierter der Vorsaison an und stellte mit 71 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga. 41 dieser Tore fielen auswärts – europaweit stand nur der FC Bayern (54) besser da. Schlüsselspieler bleibt Deniz Undav, dessen 19 Saisontore allesamt aus dem Spiel heraus resultierten; ohne Elfmeter waren in den Top-5-Ligen nur Kane (26) und Erling Haaland (24) effektiver.

Wird FC Bayern München gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV zu sehen sein. SAT1 überträgt.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden. Zudem ist kostenlos bei Joyn ein Stream eingerichtet.

Bundesliga: FC Bayern München gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen