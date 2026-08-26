Nach Abschied vom FC Bayern: Palhinha muss etwas loswerden

Philipp Heinemann 26.08.2026 • 14:27 Uhr Joao Palhinha verlässt den FC Bayern endgültig - nach seinem Abschied in Richtung Heimat muss der Mittelfeldspieler einige Dinge loswerden.

Joao Palhinha hat sich nach seinem Wechsel vom FC Bayern zu Benfica Lissabon ausführlich zu Wort gemeldet. Der Portugiese sprach von „schwierigen Momenten“ und erklärte seine Entscheidung für den Gang in die Heimat.

Palhinha musste offenbar einiges loswerden. „Zunächst einmal wissen nur ich und meine Familie, worauf ich verzichten musste, um hier zu sein. Es wurde viel darüber gesprochen, aber niemand hat jemals aus meinem Mund gehört, was ich jetzt sagen werde“, sagte Palhinha bei den Vereinsmedien von Benfica.

Der 31-Jährige erläuterte: „Die Wahrheit ist, dass es in dieser Phase schwierige Momente gab, eine Entscheidung zu treffen, weil vieles damit zusammenhing, aber vor allem meine Familie sowie die Stärke des Klubs, wie ich bereits erwähnt habe, waren die Hauptgründe für meine Entscheidung, in mein Land zurückzukehren.“

Palhinha hatte Benfica-Wechsel selbst nicht auf dem Zettel

Anfänglich habe er den Schritt selbst nicht kommen sehen: „Wenn Sie mich fragen, ob es das war, was ich mir vielleicht vor einigen Monaten vorgestellt hatte, würde ich ganz ehrlich sagen: Nein.“

Palhinha hat zwei Kinder, die in Portugal leben. „Der familiäre Aspekt und die Stärke der Vereinsstruktur waren für mich die wichtigsten Gründe, in mein Land, in meine Heimat zurückzukehren, und nichts macht mich glücklicher, als in einem Verein zu sein, der nach großen Erfolgen und Stärke strebt – gewissermaßen, um diese gemeinsam mit meiner Familie zu feiern.“

Wie Benfica mitteilte, zahlen sie den Bayern eine Ablöse von 14 Millionen Euro, die durch mögliche Bonuszahlungen auf bis zu 19 Millionen Euro ansteigen kann.

Das sagt Bayern-Boss Eberl zu Palhinha

Palhinha war im Sommer 2024 für rund 50 Millionen Euro vom FC Fulham zu den Bayern gewechselt, erfüllte in München aber nie die Erwartungen. „Wir haben mit João Palhinha seine Situation beim FC Bayern offen besprochen und dann einen Weg gefunden, auf den wir uns alle verständigen konnten“, sagte Sportvorstand Max Eberl. In den vergangenen Wochen hatten die Bayern mehrfach betont, dass sie nicht mehr mit Palhinha planen.

Der 31-Jährige hatte ursprünglich schon 2023 zu den Bayern wechseln sollen, damals platzte der Transfer aber in letzter Sekunde. Ein Jahr später wechselte Palhinha dann doch, kam unter Trainer Vincent Kompany aber nur zu 25 Einsätzen, meistens von der Bank. In der vergangenen Saison war der portugiesische Nationalspieler bereits an Tottenham Hotspur ausgeliehen.