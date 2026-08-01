BVB im Glück bei knappem Sieg

SID 01.08.2026 • 14:26 Uhr Das Spiel war in der ersten Halbzeit wegen starker Regenfälle und einer Unwetterwarnung unterbrochen worden.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat bei der Rückkehr der WM-Fahrer einen knappen Testspielsieg gefeiert. Der Vizemeister gewann zum Abschluss seiner Asienreise beim FC Tokyo dank eines Treffers von Fábio Silva (54.) mit 1:0 (0:0).

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac hatte am Ende der Partie Glück, dass nicht noch der Ausgleich fiel: In der 77. Minute zappelte der Ball bereits im Netz, doch der Schiedsrichter entschiedet im Vorfeld auf eine fragwürdige Abseitsstellung.

BVB im Glück

Rund zehn Minuten später brachte BVB-Keeper Patrick Drewes Abwehrtalent Luca Reggiani unnötig in Bedrängnis. Beim anschließenden Zweikampf brachte er dabei seinen Gegenspieler im eigenen Strafraum zu Fall – doch der Unparteiische entschied auf Abstoß.

Die Begegnung war in der 33. Minute wegen starker Regenfälle und einer Gewitterwarnung unterbrochen worden, nach etwa einer halben Stunde Pause rollte der Ball wieder.

Mit den deutschen Nationalspielern Felix Nmecha, Waldemar Anton und Maximilian Beier, Daniel Svensson aus Schweden sowie dem Österreicher Carney Chukwuemeka standen fünf WM-Fahrer in der Startformation.