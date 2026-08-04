BVB-Profi wohl vor dem Absprung

SPORT1 04.08.2026 • 21:00 Uhr Yan Couto hat wohl vorerst keine Zukunft in Dortmund. Der Brasilianier steht unmittelbar vor einer Leihe in die Serie A.

Yan Couto hat wohl vorerst keine Zukunft bei Borussia Dortmund. Wie Sky und die Bild-Zeitung übereinstimmend berichten, soll ein Wechsel des Brasilianers zum FC Como 1907 in die Serie A per Leihe unmittelbar bevorstehen.

Demnach habe sich nach einem langen Transferpoker über den Sommer hinweg – beide Klubs lagen in den finanziellen Vorstellungen anfangs weit auseinander – ein Durchbruch zu Beginn der Woche ergeben.

Genauer: Die Italiener werden wohl eine Leihgebühr von rund zwei Millionen Euro an den BVB entrichten, haben sich zudem eine Kaufoption im kommenden Sommer über 20 Millionen Euro gesichert. Das berichtet der Transfer-Insider Fabrizio Romano.

Der Rechtsfuß soll sich demnach am Mittwoch auf den Weg nach Italien machen, um den üblichen Medizincheck zu absolvieren.

BVB: Transfer von Couto könnte zum Minusgeschäft werden

Couto kam für die Dortmunder in zwei Saisons zwar auf 62 Pflichtspieleinsätze, hatte aber nicht die erhoffte Rolle ausfüllen können und sich zuletzt hinter dem norwegischen WM-Fahrer Julian Ryerson als Rechtsverteidiger Nummer zwei einordnen müssen.