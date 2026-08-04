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BVB-Profi wohl vor dem Absprung

BVB-Profi wohl vor dem Absprung

Yan Couto hat wohl vorerst keine Zukunft in Dortmund. Der Brasilianier steht unmittelbar vor einer Leihe in die Serie A.
Konstantinos Karetsas wechselt zu Borussia Dortmund. Der Offensivkünstler schwärmt von seinem neuen Zuhause und hat mit den Borussen noch einiges vor.
SPORT1
Yan Couto hat wohl vorerst keine Zukunft in Dortmund. Der Brasilianier steht unmittelbar vor einer Leihe in die Serie A.

Yan Couto hat wohl vorerst keine Zukunft bei Borussia Dortmund. Wie Sky und die Bild-Zeitung übereinstimmend berichten, soll ein Wechsel des Brasilianers zum FC Como 1907 in die Serie A per Leihe unmittelbar bevorstehen.

Demnach habe sich nach einem langen Transferpoker über den Sommer hinweg – beide Klubs lagen in den finanziellen Vorstellungen anfangs weit auseinander – ein Durchbruch zu Beginn der Woche ergeben.

Genauer: Die Italiener werden wohl eine Leihgebühr von rund zwei Millionen Euro an den BVB entrichten, haben sich zudem eine Kaufoption im kommenden Sommer über 20 Millionen Euro gesichert. Das berichtet der Transfer-Insider Fabrizio Romano.

Der Rechtsfuß soll sich demnach am Mittwoch auf den Weg nach Italien machen, um den üblichen Medizincheck zu absolvieren.

BVB: Transfer von Couto könnte zum Minusgeschäft werden

Couto kam für die Dortmunder in zwei Saisons zwar auf 62 Pflichtspieleinsätze, hatte aber nicht die erhoffte Rolle ausfüllen können und sich zuletzt hinter dem norwegischen WM-Fahrer Julian Ryerson als Rechtsverteidiger Nummer zwei einordnen müssen.

Der Brasilianer kam für die Schwarz-Gelben über zwei Saisons hinweg auf drei Tore und vier Assists. Der 24-Jährige war zunächst für die Saison 2024/25 von Manchester City zu Dortmund ausgeliehen, im Sommer 2025 für rund 25 Millionen Euro dann fest in die Bundesliga gewechselt.

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