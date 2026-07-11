WM: BVB-Star Julian Ryerson schon wieder verletzt!

Julius Schamburg 12.07.2026 • 00:36 Uhr Julian Ryerson verletzt sich im WM-Viertelfinale. Der BVB-Profi muss ausgewechselt werden.

Ist das bitter! Norwegen-Verteidiger Julian Ryerson musste im WM-Viertelfinale gegen England (LIVETICKER) verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Nach einer knappen Stunde blieb Ryerson mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen sitzen. Schnell deutete er an, dass es für ihn nicht weitergeht. Fredrik Aursnes kam daraufhin in die Partie (60.).

WM: Ryerson schon wieder verletzt

Ryerson verließ derweil, begleitet von zwei Betreuern, enttäuscht den Platz. Kurz darauf wurde der BVB-Profi im TV eingeblendet, wie er niedergeschlagen auf einer Kühlbox saß. Seine Schuhe hatte er ausgezogen.

Bereits im zweiten Gruppenspiel gegen Senegal (3:2) musste Ryerson verletzt runter, damals sogar schon in der 13. Minute. Daraufhin verpasste er die nächsten beiden Spiele.