BVB: Spezielle Rückennummer für Neuzugang Konstantelias

Neuzugang Giannis Konstantelias wird bei Borussia Dortmund mit einer nicht unbedingt alltäglichen Rückennummer auflaufen. Der Grieche hat beim BVB die Nummer 45 erhalten. Das gab der Klub nach der Verpflichtung des 23-Jährigen bekannt.
Spezielle Nummer für BVB-Neuzugang
Für Konstantelias ist es eine Premiere. Der offensive Mittelfeldspieler läuft erstmals in seiner Karriere mit dieser Nummer auf.
BVB-Neuzugang Konstantelias trug bei PAOK die Nummer 65
Einen besonderen Bezug hat Konstantelias zu einer anderen hohen Nummer, und zwar zur 65. Mit dieser Nummer feierte er sein Profidebüt bei PAOK Saloniki.
Später bekam Konstantelias dort die 7, kehrte nach seiner Vertragsverlängerung 2025 aber wieder zu seiner bevorzugten Nummer 65 zurück.
Bundesliga erlaubt in der Regel nur Nummern bis 49
In Deutschland ist die Vergabe der Rückennummern durch die Bundesliga klar geregelt. „Es dürfen nur ganze Zahlen verwendet werden; keine Nummer darf höher als 49 sein und die Nummer 1 darf nur vom Torhüter verwendet werden“, heißt es in Artikel 10.1 der Spielkleidungsrichtlinie.
In der Vergangenheit wurden allerdings auch schon in Einzelfällen Ausnahmen dieser Regelung gewährt.
Andere Nummer in der griechischen Nationalmannschaft
Konstantelias hat die Wahl seiner Rückennummer beim BVB bislang nicht näher begründet. In seiner Laufbahn hatte er auch noch andere Nummern auf seinem Trikot. Bei seiner zwischenzeitlichen Leihe an den belgischen Klub KAS Eupen spielte er mit der 10 auf dem Rücken.
In der griechischen Nationalmannschaft hatte Konstantelias unterschiedliche Nummern auf seinem Trikot, zuletzt war die 18 dort „seine“ Nummer. Diese wäre auch beim BVB aktuell noch frei gewesen, zuletzt trug Youssoufa Moukoko in Dortmund die 18.