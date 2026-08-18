BVB: Spezielle Rückennummer für Neuzugang Konstantelias

Maximilian Lotz 18.08.2026 • 17:26 Uhr Giannis Konstantelias wechselt von PAOK Saloniki zum BVB. In Dortmund läuft der Grieche mit einer ungewöhnlichen Rückennummer auf.

Neuzugang Giannis Konstantelias wird bei Borussia Dortmund mit einer nicht unbedingt alltäglichen Rückennummer auflaufen. Der Grieche hat beim BVB die Nummer 45 erhalten. Das gab der Klub nach der Verpflichtung des 23-Jährigen bekannt.

Für Konstantelias ist es eine Premiere. Der offensive Mittelfeldspieler läuft erstmals in seiner Karriere mit dieser Nummer auf.

BVB-Neuzugang Konstantelias trug bei PAOK die Nummer 65

Einen besonderen Bezug hat Konstantelias zu einer anderen hohen Nummer, und zwar zur 65. Mit dieser Nummer feierte er sein Profidebüt bei PAOK Saloniki.

Später bekam Konstantelias dort die 7, kehrte nach seiner Vertragsverlängerung 2025 aber wieder zu seiner bevorzugten Nummer 65 zurück.

Bundesliga erlaubt in der Regel nur Nummern bis 49

In Deutschland ist die Vergabe der Rückennummern durch die Bundesliga klar geregelt. „Es dürfen nur ganze Zahlen verwendet werden; keine Nummer darf höher als 49 sein und die Nummer 1 darf nur vom Torhüter verwendet werden“, heißt es in Artikel 10.1 der Spielkleidungsrichtlinie.

In der Vergangenheit wurden allerdings auch schon in Einzelfällen Ausnahmen dieser Regelung gewährt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Andere Nummer in der griechischen Nationalmannschaft

Konstantelias hat die Wahl seiner Rückennummer beim BVB bislang nicht näher begründet. In seiner Laufbahn hatte er auch noch andere Nummern auf seinem Trikot. Bei seiner zwischenzeitlichen Leihe an den belgischen Klub KAS Eupen spielte er mit der 10 auf dem Rücken.