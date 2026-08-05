Diomande macht Leipzig-Ankündigung wahr

Der wechselwillige Starspieler Yan Diomande ist am Mittwoch ins Trainingslager des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig nachgereist. Der 19-jährige Ivorer, der sich vor dem Abflug am Samstag offiziell krankgemeldet hatte, kam nach überstandenem Infekt im österreichischen Saalfelden an. Das teilte der Klub mit. RB hatte bereits nach Bekanntwerden der Erkrankung erklärt, dass Diomande nachkommen werde, sobald er genesen sei.
Diomande macht RB-Ankündigung wahr
Trotz der Anreise des Stars im Trainingslager zeichnet sich der Abschied aus Leipzig ab.
Nach dem Frühstück mit der Mannschaft absolvierte er bereits ein individuelles Programm am Platz. Seine Kollegen begrüßte Diomande bestens gelaunt.
Dass Diomande nochmals für RB in der Bundesliga aufläuft, ist allerdings unwahrscheinlich. Der Flügelspieler soll Medienberichten zufolge vor einem Transfer zum spanischen Rekordmeister Real Madrid stehen. Der mögliche Wechsel zu den Königlichen und Startrainer José Mourinho zieht sich aber in die Länge, die Ablösesumme soll über 100 Millionen Euro betragen.