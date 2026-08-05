Diomande macht Leipzig-Ankündigung wahr

SID 05.08.2026 • 11:32 Uhr Trotz der Anreise des Stars im Trainingslager zeichnet sich der Abschied aus Leipzig ab.

Der wechselwillige Starspieler Yan Diomande ist am Mittwoch ins Trainingslager des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig nachgereist. Der 19-jährige Ivorer, der sich vor dem Abflug am Samstag offiziell krankgemeldet hatte, kam nach überstandenem Infekt im österreichischen Saalfelden an. Das teilte der Klub mit. RB hatte bereits nach Bekanntwerden der Erkrankung erklärt, dass Diomande nachkommen werde, sobald er genesen sei.

Nach dem Frühstück mit der Mannschaft absolvierte er bereits ein individuelles Programm am Platz. Seine Kollegen begrüßte Diomande bestens gelaunt.