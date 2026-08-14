Schalke 04: Warum entschied sich Dzeko für einen Verbleib?

SPORT1 14.08.2026 • 13:27 Uhr Edin Dzeko tritt noch einmal in der Bundesliga an. Nun erklärt er, wie leicht die Entscheidung für Schalke fiel und warum er keine Lust auf Duelle mit dem FC Bayern hat.

Der Altstar Edin Dzeko hat erklärt, warum er sich für eine Vertragsverlängerung beim FC Schalke entschieden hat. Dem Stürmer war schon früh klar, dass er zu den Königsblauen zurückkehren würde – denn noch will er sich vom Fußball nicht verabschieden.

„Ich denke, schon von Anfang an, weil wir mit Miron (Schalkes Trainer Miron Muslic, Anm.) gleich nach der WM geredet haben“, sagte Dzeko im Sky-Interview über den Zeitpunkt seiner Entscheidung pro S04.

Schon zwei Tage nach der Weltmeisterschaft mit Bosnien-Herzegowina sei er „ganz positiv“ gewesen. Zwar habe er auch eine Pause gebraucht, doch dann habe Muslic gesagt: „‚Wenn alles klappt, dann kannst du mit Nikola am 3. August kommen.‘ Dann war das eigentlich auch so.“

Dzeko: Auch Tochter war für Schalke-Verbleib wichtig

Zur Erklärung: Dzeko hatte seinen Urlaub mit Schalke-Kollege Nikola Katic verbracht: „Wir waren zusammen in Dubrovnik am Strand und er hat Miron ein Foto geschickt und ich habe ihm geschrieben: ‚Cheffe, Boss, der kommt wieder.'“

Dzeko hatte die zweite Hälfte der vergangenen Saison bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke verbracht, sein Vertrag war zunächst ausgelaufen. Jüngst band er sich erneut für ein Jahr an den Klub.

Entscheidend sei bei dem Schritt auch die Familie gewesen: „Vor ein paar Tagen hat meine große Tochter, die zehn Jahre alt ist, gesagt, dass sie in Deutschland leben will. Vielleicht hat sie Angst, dass ich nicht mehr weiterspiele. Deswegen hat sie gesagt, sie möchte wieder zurück zu Schalke. Sie ist schon clever.“

Dzeko witzelt über FC Bayern

Die Vorfreude des 40-Jährigen auf eine weitere Bundesliga-Saison ist groß, aber auf zumindest ein Duell könnte er verzichten.

„Vielleicht auf die Spiele gegen die Bayern. Sie sind so gut unter Trainer Vincent Kompany“, sagte Dzeko mit einem Augenzwinkern: „Er ist mein Freund, mein Ex-Kapitän. Vielleicht wird das ein schweres Spiel. Nicht nur für uns, sondern auch für die anderen Bundesligisten.“