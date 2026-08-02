Einstige BVB-Hoffnung auch in Gladbach ohne Zukunft

Vincent Wuttke 02.08.2026 • 17:59 Uhr Giovanni Reyna wird bei Gladbach aussortiert. Der US-Nationalspieler ist freigestellt. Die Fohlen nehmen zwei weitere Stars nicht mit ins Trainingslager.

Das Kapitel von Giovanni Reyna bei Borussia Mönchengladbach wird nach einem Jahr wieder geschlossen. Der Bundesligist verkündete vor der Abreise zum Trainingslager am Tegernsee, dass der Offensivmann aussortiert worden sei.

Laut Mitteilung reisen vier Keeper und 26 Feldspieler mit Cheftrainer Eugen Polanski an den Tegernsee. Die Nachwuchsspieler Dillon Berko, Tyler Meiser, Edin Biber, Fritz Fleck, Mathieu Nguefack und Iaia Manco Danfa gehören diesem Aufgebot an.

Reyna, nach seinem WM-Urlaub eigentlich wieder zurück, ist jedoch nicht dabei. „Der US-Amerikaner ist freigestellt für Gespräche mit einem anderen Verein“, verkündete Gladbach.

Gladbach plant ohne Reyna

Der 23-Jährige wechselte erst vor der vergangenen Saison für fünf Millionen Euro vom BVB zu den Fohlen. Dort enttäuschte der Spielmacher aber. In 20 Pflichtspielen kam er zum Einsatz und steuerte nur einen Treffer und eine Vorlage bei.

Immerhin stellte sich Reyna aber bei der WM ein wenig ins Schaufenster. In fünf Partien kam der US-Nationalspieler zum Einsatz und erzielte beim 4:1 gegen Paraguay in der Gruppenphase per Außenrist einen überragenden Treffer.

Dennoch ist der Trend beim Rechtsfuß seit Jahren deutlich zu erkennen. Bei Dortmund hatte Reyna zwischen 2019 und 2023 als junges Juwel seine beste Phase.