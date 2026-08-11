Engagement unter Jürgen Klopp? Neuer frotzelt

Maximilian Huber 11.08.2026 • 19:54 Uhr Manuel Neuer verrät, dass er gerne einmal unter Jürgen Klopp gespielt hätte. Bezüglich seiner Zeit nach der aktiven Karriere hat der Bayern-Kapitän klare Vorstellungen.

Jürgen Klopp ist Nachfolger von Julian Nagelsmann und soll in seiner Rolle als Bundestrainer den deutschen Fußball wieder erfolgreich gestalten. Manuel Neuer begrüßt die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes, Klopp das Vertrauen geschenkt zu haben.

„Ich glaube, er hat die größte Expertise und ich hoffe, dass er den deutschen Fußball voranbringt“, sagte der Weltmeister von 2014 in einem Interview mit Sky.

Dabei verriet Neuer, dass er gerne einmal unter Klopp gespielt hätte. „Natürlich. Ich meine, er hat ja einiges vorzuweisen, auch in seiner Vergangenheit“, erklärte er auf entsprechende Nachfrage.

Einen kleinen Seitenhieb gegen den früheren BVB-Trainer konnte sich der mehrmalige Welttorhüter dabei nicht verkneifen: „Er hat vielleicht damals den falschen Verein trainiert, deshalb kam es nie dazu.“

Neuer über Karriereende: „Wahrscheinlichkeit ist hoch“

Nach dem Aus im Sechzehntelfinale bei der WM 2026 hatte Neuer seinen endgültigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben. In München hat der 40-Jährige noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Wird er anschließend seine Karriere beenden? „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch“, erläuterte er nun.