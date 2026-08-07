FC Bayern - Aston Villa heute live im Smart-TV, Livestream und Ticker - Youngster-Überraschung bei Bayern

SPORT1 07.08.2026 • 13:17 Uhr Der FC Bayern bekommt es in der Vorbereitung auf die Bundesligasaison mit einem hochkarätigen Gegner zu tun. In Hongkong geht es heute gegen Aston Villa. So verfolgen Sie das Testspiel live.

Der FC Bayern bekommt es am Freitag beim Abschluss seiner Asien-Tour mit dem bislang stärksten Gegner der Saisonvorbereitung zu tun. Im Rahmen der Audi Summer Tour trifft die Mannschaft von Vincent Kompany heute um 14 Uhr deutscher Zeit im neuen Kai Tak Stadium in Hongkong auf Aston Villa.

Kompany setzt in seiner Startelf auf einen Mix aus erfahrenen Stammspielern und Nachwuchsakteuren. Der 19-jährige Tim Binder kommt dabei etwas überraschend zu seinem ersten Startelfeinsatz für die FCB-Profis. In den Testspielen gegen Wiesbaden und Jeju war der junge Angreifer noch von der Bank gekommen.

Testspiel: So können Sie FC Bayern – Aston Villa heute live verfolgen:

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Gegen Aston Villa feiert zudem Bayern-Neuzugang Nathaniel Brown sein Startelfdebüt. Ins Tor kehrt derweil Manuel Neuer zurück. Kimmich, der das Abschlusstraining wegen Adduktorenproblemen verpasst hat, sitzt zunächst auf der Bank.

FC Bayern – Aston Villa: Die Aufstellungen

FC Bayern: Neuer – Boey, Minjae, Tah, Brown – Bischof, Pavlović – Ibrahimović, Laimer, Binder – Cardozo

Neuer – Boey, Minjae, Tah, Brown – Bischof, Pavlović – Ibrahimović, Laimer, Binder – Cardozo Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen – Kamara, Gomes – Guessand, Hemmings, Buendia – Madjo

Die Engländer reisen als Europa-League-Sieger an und stellen unter Trainer Unai Emery einen hochkarätigen Kontrahenten dar – eine gute Standortbestimmung für die Münchner vor dem Bundesliga-Start.

Für Bayern ist es bereits das vierte Testspiel der Saisonvorbereitung: Nach der Auftaktniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden (1:2) folgten Siege gegen den FC Rottach-Egern (15:0) sowie zuletzt gegen den südkoreanischen Klub Jeju SK (2:1).

Aston Villa ist möglicher Bayern-Gegner

Sportlich ist die Partie auch deshalb interessant, weil Aston Villa in der kommenden Saison ein möglicher Champions-League-Gegner sein könnte – die bisherige Bilanz zwischen beiden Klubs spricht dabei klar für die Engländer, die ihre beiden bisherigen Duelle gegen die Münchner jeweils mit 1:0 gewannen, darunter das Europapokal-Finale 1982.

Auch für Aston Villa ist die Partie ein Formtest: Die Engländer bestritten in ihrer Vorbereitung bereits fünf Spiele und siegten zuletzt zweimal in Folge, unter anderem mit 3:1 gegen den thailändischen Club BG Pathum United.

Kompany wird die Begegnung nutzen, um seinen Spielern die nächste Chance zu geben, sich für eine lange Saison zu empfehlen. Es folgen weitere Testspiele gegen RB Leipzig (15. August) und den 1. FC Heidenheim (18. August), ehe es zum Pflichtspielauftakt im Supercup gegen Borussia Dortmund geht (22. August).