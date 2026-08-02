FC Bayern: Fans rasten aus! Frenetischer Empfang für Neuer

Was für ein Empfang für Manuel Neuer! Der Torwart ist mit dem FC Bayern am frühen Sonntagmorgen (deutscher Zeit) im südkoreanischen Jeju für den Start der Summer Tour 2026 gelandet.
Skurriler Empfang für Manuel Neuer
Als der 40-Jährige mit seinem Koffer und einer Tasche bestückt in der Ankunftshalle des Flughafens ankam, gab es bei den wartenden Fans kein Halten mehr. Sie rasteten komplett aus, hielten ihre Trikots hoch, wollten Autogramme haben und schrien laut seinen Namen.
Skurriler Fanauftritt in Südkorea
Besonders skurril war dabei ein südkoreanischer Fan, der auch den Zweitnamen des Bayern-Stars kannte und brüllte: „Manuel Peter Neuer“. Der Keeper nahm sich Zeit, um möglichst viele Autogrammwünsche zu erfüllen.
Aber nicht nur Neuer und seine Teamkollegen waren gefragt, sondern auch die Klub-Legenden Giovane Élber und Roy Makaay, die nach der Landung Autogramme schrieben oder sich mit Fans fotografieren ließen.
Zwei Testspiele für den FC Bayern
Im Anschluss ging es für den Bayern-Tross erst einmal in die Unterkunft. Bis zum 8. August sind etliche öffentliche Trainingseinheiten sowie zwei Testspiele geplant. Am 4. August treffen die Münchener auf den koreanischen Red&Gold-Partnerverein Jeju SK FC (13 Uhr).
Daraufhin reist der FCB nach Hongkong und absolviert am 7. August im Rahmen des Audi Football Summit ein Testspiel gegen den Europa-League-Sieger Aston Villa (14 Uhr).