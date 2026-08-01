FC Bayern: Das ist der Kader für die Summer Tour in Asien

Mit 26 Spielern reist der FC Bayern zur Summer Tour 2026 nach Asien. Mit dabei sind auch die drei WM-Teilnehmer Luis Díaz, Konrad Laimer und Josip Stanisic, die erst am Samstag ins Training eingestiegen sind.
Das ist Bayerns Asien-Kader
Auch Joao Palhinha und Sacha Boey, die im Laufe der aktuellen Transferperiode noch abgegeben werden sollen, gehören zur Reisegruppe.
Ergänzt wird der Kader von sieben Nachwuchsspielern, die auf Einsätze bei den Spielen in Südkorea gegen Jeju SK FC (4. August) und Aston Villa (7. August) in Hongkong hoffen dürfen.
Spielen werden die Bayern in Asien mit eigens beflockten Trikots, die Bezug nehmen auf die Stadt Jeju. Das Design stammt von der koreanischen Künstlerin Dohee Kwon.
In Südkorea und Hongkong nicht dabei sein wird Neuzugang Ismael Saibari. Der Marokkaner, der im Sommer für rund 50 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu den Bayern gewechselt ist, hat zwar am Samstag seine erste individuelle Trainingseinheit an der Säbener Straße bestritten.
Der Trip nach Fernost kommt für den offensiven Mittelfeldspieler aber noch zu früh. „Ismael brennt und würde am liebsten schon die Asien-Tour mitmachen. Er soll aber die Reha in Ruhe fertig machen, damit er nach der Tour zur Verfügung steht. Der Plan ist, dass wir die letzte Phase der Vorbereitung mit ihm machen“, sagte Sportvorstand Max Eberl.
FC Bayern: Kane, Upamecano, Olise nicht in Asien dabei
Ebenfalls nicht in Asien mit dabei sind Harry Kane, Dayot Upamecano und Michael Olise. Das Trio, das bei der WM bis ins Halbfinale gekommen ist, weilt noch im Urlaub.
Auch die derzeit angeschlagenen Bryan Zaragoza sowie Jamal Musiala, Serge Gnabry, Alphonso Davies und Lennart Karl werden nicht mitfliegen und stattdessen „an ihrem individuellen Aufbauprogramm arbeiten“, wie der FC Bayern bekanntgab.