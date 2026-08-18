Jamal Musiala bei Bayern-Spiel erneut auf dem Platz zusammengebrochen

Julius Schamburg , Benjamin Zügner , Niklas Sagner 18.08.2026 • 19:35 Uhr Jamal Musiala bricht im Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim zusammen. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern kann den Platz wenig später eigenständig verlassen.

Schon wieder bange Momente um Jamal Musiala: Der Star des FC Bayern ist beim Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) erneut auf dem Platz zusammengebrochen (67.).

In einer ersten Reaktion wollte Max Eberl noch keine näheren Informationen geben. „Jamal wird sich in absehbarer Zeit dazu melden. Wir wussten und wissen Bescheid. Er wird dazu was sagen, zeitnah“, sagte der Sportvorstand den versammelten Journalisten nach der Partie in der Mixed Zone. Es wird also bald ein Statement geben.

Was war vorgefallen? Fünf Meter in der gegnerischen Hälfte wirkte Musiala plötzlich abermals benommen. Sofort eilten Jonathan Tah und Harry Kane zu ihm, stützten den deutschen Nationalspieler und legten ihn sanft zu Boden.

FC Bayern: Sorgenvolle Momente um Musiala

Die ärztlichen Betreuer des deutschen Rekordmeisters und ein Notarzt stürmten ohne Anweisung des Schiedsrichters auf das Feld, alle 21 Spieler bildeten einen Kreis um den am Boden liegenden Musiala.

Aus dem Publikum ertönten „Jamal-Musiala“-Sprechchöre. Glücklicherweise konnte der 23-Jährige den Platz eigenständig verlassen (69.).

„Im Fußball ist es so, dass wenn da was passiert, was jeder wirklich augenscheinlich sieht, ob es damals der Zusammenbruch von Eriksen war, es ist in Amsterdam schon mal bei einem Spieler passiert… Jetzt bei Jamal. Dass dann eben alle verstehen, dass Fußball die schönste Nebensache der Welt ist und dass es um etwas ganz anderes geht“, freute sich Eberl über die Reaktion der Zuschauer. „Das ist ein gutes Zeichen und gibt mir ein gutes Gefühl, dass wir da als Gesellschaft eben auch zusammenstehen, wenn so etwas passiert“, ergänzte der Funktionär.

Anfangs wollte Musiala offenbar noch in Richtung der Bayern-Bank gehen, drehte jedoch vor der Seitenauslinie um und joggte – begleitet von zwei Betreuern der Münchner – in Richtung der Katakomben. Für ihn kam Cassiano Kiala in die Partie.

Ähnlicher Vorfall wie schon gegen Leipzig

Bereits am Samstag beim Testspiel gegen RB Leipzig (3:1) war Musiala nach einem Schwächeanfall auf dem Rasen umgekippt. Auch dort war Musiala ohne gegnerische Einwirkung plötzlich zu Boden gegangen.

Am Montag hatte er nach einer individuellen Einheit bei der Teampräsentation am Campus noch gefehlt. Am Dienstag reiste der Offensivmann dann mit zum Test nach Heidenheim.