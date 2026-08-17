Musiala fehlt bei Bayern-Teampräsentation nach Zusammenbruch

SID 17.08.2026 • 15:00 Uhr Der Nationalspieler fehlt bei der offiziellen Teampräsentation. Kane, Olise und Upamecano sind im Training dabei.

Ohne Nationalspieler Jamal Musiala hat der FC Bayern am „Allianz Team Day“ offiziell seine beiden Mannschaften für die kommende Saison vorgestellt. Vor 2000 Fans auf dem vereinseigenen Campus wurden Frauen und Männer, die in der vergangenen Spielzeit jeweils das Double gewonnen hatten, gemeinsam und paarweise präsentiert.

Musiala war am Samstag beim Testspiel gegen RB Leipzig (3:1) kurz vor dem Spielende mit einem Schwächeanfall zusammengesackt. Er soll in den kommenden Tagen wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Am Vormittag hatte Musiala am Trainingsgelände an der Säbener Straße eine individuelle Einheit absolviert.

Musiala fehlt bei Teampräsentation

Bei der anschließenden ersten Trainingseinheit fehlte auch der verletzte Konrad Laimer, dabei waren dafür erstmals Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano, die nach der WM länger Urlaub erhalten hatten. Vor dem ersten Pflichtspiel der Saison am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) um den Franz Beckenbauer Supercup bei Borussia Dortmund absolviert die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany am Dienstag (18.00/FC Bayern TV Plus) noch ein Testspiel beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim.