Ausführliches Statement: Jamal Musiala möchte "etwas erklären"

Julius Schamburg 18.08.2026 • 20:55 Uhr Jamal Musiala bricht im Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim erneut auf dem Platz zusammen. Am Abend meldet sich der Star des FC Bayern selbst zu Wort - und enthüllt seine Diagnose.

Jamal Musiala hat nach dem neuerlichen Zusammenbruch beim Testspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) ein offizielles Statement herausgegeben.

Der 23-Jährige meldete sich am Dienstagabend auf Instagram zu Wort. „Das Wichtigste zuerst – mir geht es gut! Ich bin besonders dankbar für eure Nachrichten und euren Support!“, schrieb Musiala.

Musiala teilt Diagnose mit

„Ich verstehe, dass sich viele von euch Sorgen machen. Diese Sorge möchte ich euch heute nehmen und euch dazu etwas erklären: Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind“, fuhr der Nationalspieler fort.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Was die Dysfunktionen angeht, schrieb Musiala: „Diese können zu den zuletzt vorgekommenen Momenten führen, wie gegen Leipzig oder auch jetzt in Heidenheim. Ich weiß, dass diese auf den ersten Blick scary wirken – für mich sind sie aber aktuell Teil meines Alltags. Ich bin diesbezüglich in bester medizinischer Behandlung und sehr optimistisch.“

Der FC Bayern und sein privates Umfeld seien dabei stets an seiner Seite und unterstützen ihn. „Wichtig ist, es besteht kein darüberhinausgehendes gesundheitliches Risiko“, erklärte Musiala.

Musiala: „Dafür habe ich die Verantwortung übernommen“

Er verdeutlichte: „In enger Abstimmung und in regelmäßigem Austausch mit den Experten ist es mein persönlicher Wunsch gewesen, mich der Herausforderung zu stellen und mit der Freigabe der neurologischen Fachärzte mich weiter dem zu widmen, was mir bei der Genesung am meisten hilft: Einfach meinen Alltag zu leben und meiner Passion Fußball zu spielen weiter nachzugehen. Dafür habe ich die Verantwortung übernommen.“

Dabei habe er „insgesamt ein sehr gutes Gefühl“ und sei „auf einem guten Weg“. Und was ihm am meisten hilft? „Mit meinem Team und eurem großartigen Support weiter Siege und Titel zu jagen.“

Zugleich bat Musiala um Verständnis, dass er „das Thema weiterhin im Kreis meiner engsten Vertrauten, dem Klub und den Experten halten möchte“.

FC Bayern: Erneuter Musiala-Kollaps bei Testspiel

Musiala war am Dienstag wenige Minuten nach seiner Einwechslung (61.) ohne gegnerische Einwirkung zusammengebrochen (67.). Er konnte das Feld wenig später, begleitet von Sprechchören und Applaus, eigenständig verlassen.