FC Bayern: Konrad Laimer klärt über Gesundheitszustand auf

Christopher Mallmann 17.08.2026 • 17:13 Uhr Bayern-Star Konrad Laimer nimmt nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Telekom Cup an der Teampräsentation teil. Der Österreicher klärt über seinen Gesundheitszustand auf.

Bayern-Star Konrad Laimer hat nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim Telekom Cup gegen RB Leipzig (3:1) über seinen Gesundheitszustand aufgeklärt – und dabei Entwarnung gegeben.

„Es ist alles gut. Ich habe einen Schlag abbekommen, aber alles halb so wild. Das sollte bald wieder funktionieren“, sagte Laimer bei der Teampräsentation des deutschen Rekordmeisters am Montag.

Laimer war in der ersten Hälfte mit David Raum zusammengeprallt, der Leipziger traf den Österreicher mit dem Knie am Bein. Anschließend hielt sich der Bayern-Star den rechten Oberschenkel. Zunächst rappelte sich Laimer auf, musste allerdings nach wenigen Augenblicken doch den Platz verlassen.

FC Bayern: Laimer geht wieder rund

Unter tosendem Applaus und „Konni-Laimer“-Sprechchören wurde der Rechtsverteidiger von zwei Betreuern gen Katakomben begleitet und musste dabei gestützt werden.