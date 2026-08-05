Neuer-Aussagen überraschen Jonas Urbig: "Das höre ich zum ersten Mal"

Benjamin Zügner 05.08.2026 • 18:18 Uhr Manuel Neuer wird nach der folgenden Saison mutmaßlich seine Karriere beenden. Jonas Urbig scheint davon nichts zu wissen.

Schon in der vergangenen Saison stand Jonas Urbig in 20 Pflichtspielen für den FC Bayern auf dem Feld. Die Tendenz in der kommenden Spielzeit: steigend.

Das liegt vor allem daran, dass Manuel Neuer unlängst sein wahrscheinliches Karriereende ankündigte.

„Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre“, sagte der 40-Jährige im Trainingslager am Tegernsee.

Urbig hingegen scheint davon keine Kenntnis zu haben: „Das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass er das gesagt hat. Das höre ich gerade zum ersten Mal“, sagte er in Hongkong auf die Frage eines Reporters, wie er Neuers Aussagen aufgenommen habe.

FC Bayern: Neuer und Urbig pflegen enges Verhältnis

Zugleich betonte Urbig: „Der Austausch mit ihm und Sven (Ulreich; Anm. d. Red.) ist gut.“

Vor und während der WM waren Urbig und Neuer viel gemeinsam gesehen worden. Das Verhältnis der beiden soll einer Mentorenbeziehung gleichkommen.

Ob es eine Aufteilung der Spielzeit in der kommenden Saison geben werde? „Also ein Modell habe ich jetzt nicht ausgearbeitet. Der Fokus liegt auf der alltäglichen Arbeit“, sagte Urbig.

„Wir freuen uns, dass wir innerhalb der Gruppe so einen guten Zusammenhalt haben, und das beschützen wir auch“, lobte der 22-Jährige weiter.