WM: Neuer und Urbig sorgen für Bayern-Moment

Manfred Sedlbauer 03.06.2026 • 15:50 Uhr Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich in Chicago auf das Testspiel gegen die USA vor. Bereits am Morgen nach der Ankunft zieht es einige Nationalspieler zu einem frühen Spaziergang hinaus. Besonders ein Bayern-Duo fällt dabei auf.

Schon am Abend nach der Landung nutzte die gesamte DFB-Auswahl gemeinsam mit dem Betreuerstab die Gelegenheit für einen Spaziergang entlang der Strandpromenade am Lake Michigan. Bei strahlendem Sonnenschein schlenderte die Mannschaft durch die beeindruckende Kulisse der Millionenmetropole.

Auch nach der ersten Nacht in den USA hielt es einige DFB-Stars nicht lange im Bett. Kein Wunder: Die Zeitverschiebung zu Deutschland beträgt sieben Stunden. Wer an den deutschen Tagesrhythmus gewöhnt ist, findet nur schwer zu einem langen Ausschlafen. Besonders zwei Bayern-Profis nutzten die frühen Morgenstunden vor den anstehenden sportlichen Terminen, um die aufgehende Sonne zu genießen.

Bayern-Torhüter mit Spaziergang

Bereits zum Sonnenaufgang gegen 5.15 Uhr Ortszeit herrscht am langen Sandstrand von Chicago reges Treiben. Auf vier Beachvolleyballfeldern fliegen am Abschnitt „Oak Street Beach“ schon früh die Bälle durch die Luft. Die Szenerie wirkt wie ein Urlaubsort – und das mitten in einer pulsierenden Großstadt mit knapp drei Millionen Einwohnern.

Von diesem besonderen Flair machten sich auch zwei Bayern-Torhüter selbst ein Bild. SPORT1 entdeckte Manuel Neuer, die deutsche Nummer eins, und Jonas Urbig, der als Trainingstorhüter Teil der Nationalmannschaft ist, bei ihrem morgendlichen Spaziergang. Noch vor sieben Uhr verließen die beiden mit einem Becher Tee in der Hand das Mannschaftshotel „Waldorf Astoria“ im Stadtteil Gold Coast und machten sich auf den Weg Richtung Wasser.

Neuer und Urbig genießen den ersten Morgen

Zu dieser frühen Stunde ist auf der Promenade bereits einiges los: Jogger spulen Meile um Meile ab, Radfahrer rauschen vorbei, Schwimmer suchen die Erfrischung im Wasser und Beachvolleyballer liefern sich die ersten Duelle des Tages. Neuer und Urbig genossen das lebhafte Treiben sichtlich.

Als zwei DFB-Betreuer – Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne, der zugleich auch für den FC Bayern tätig ist, sowie DFB-Physiotherapeut Bernd Schosser – an den beiden Torhütern vorbeijoggten, feuerten diese die Läufer an. Neuer zückte sogar sein Handy und filmte die Szene mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Obwohl der Bayern-Kapitän seine Kappe tief ins Gesicht gezogen hatte und eine große Sonnenbrille trug, wurde er von einigen Passanten erkannt. Es entstanden mehrere Selfies. Die beiden Keeper wirkten vollkommen entspannt, strahlten vor sich hin und nahmen schließlich auf der Promenade Platz, um noch einige Minuten den Beachvolleyballern zuzuschauen.

Danach ging es zurück ins Hotel. Denn um 11 Uhr Ortszeit (18 Uhr deutsche Zeit) steht bereits die erste Trainingseinheit auf dem Gelände des MLS-Klubs Chicago Fire auf dem Programm.

DFB-Torhüter genießen Zeit