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FC Bayern: Palhinha wechselt zu Benfica

FC Bayern: Palhinha wechselt zu Benfica

Die Portugiesen zahlen für den Mittelfeldspieler eine Ablöse von 14 Millionen Euro.
Verlässt den FC Bayern: João Palhinha
Verlässt den FC Bayern: João Palhinha
© AFP/SID/ALEXANDRA BEIER
SID
Die Portugiesen zahlen für den Mittelfeldspieler eine Ablöse von 14 Millionen Euro.

Mittelfeldspieler João Palhinha verlässt den FC Bayern wie erwartet und wechselt zurück in seine Heimat zu Benfica Lissabon. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch bekannt. Wie Benfica mitteilte, zahlen sie den Bayern eine Ablöse von 14 Millionen Euro, die durch mögliche Bonuszahlungen auf bis zu 19 Millionen Euro ansteigen kann.

Palhinha war im Sommer 2024 für rund 50 Millionen Euro vom FC Fulham zu den Bayern gewechselt, erfüllte in München aber nie die Erwartungen. „Wir haben mit João Palhinha seine Situation beim FC Bayern offen besprochen und dann einen Weg gefunden, auf den wir uns alle verständigen konnten“, sagte Sportvorstand Max Eberl. In den vergangenen Wochen hatten die Bayern mehrfach betont, dass sie nicht mehr mit Palhinha planen.

Der 31-Jährige hatte ursprünglich schon 2023 zu den Bayern wechseln sollen, damals platzte der Transfer aber in letzter Sekunde. Ein Jahr später wechselte Palhinha dann doch, kam unter Trainer Vincent Kompany aber nur zu 25 Einsätzen, meistens von der Bank. In der vergangenen Saison war der portugiesische Nationalspieler bereits an Tottenham Hotspur ausgeliehen.

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