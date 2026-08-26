Offiziell! Käufer enthüllt Palhinha-Ablöse an Bayern

Philipp Heinemann 26.08.2026 • 13:05 Uhr Joao Palhinha verlässt den FC Bayern ein zweites und letztes Mal. Der einstige Wunschspieler von Thomas Tuchel kehrt in seine Heimat zurück.

Das Kapitel von Joao Palhinha beim FC Bayern ist beendet: Der portugiesische Mittelfeldspieler verlässt den deutschen Rekordmeister endgültig und wechselt zu Benfica. In seiner Heimatstadt Lissabon unterschreibt der 31-Jährige einen Vertrag bis 2030.

Die Münchner erhalten eine fixe Ablöse von 14 Millionen Euro. Durch Boni kann die Summe noch um weitere fünf Millionen Euro anwachsen. Das bestätigte Benfica.

Das sagt Eberl zum Abgang von Palhinha beim FC Bayern

„Wir haben mit Joao Palhinha seine Situation beim FC Bayern offen besprochen und dann einen Weg gefunden, auf den wir uns alle verständigen konnten“, sagte Sportvorstand Max Eberl zum Abgang des Portugiesen.

Palhinha habe sich „dafür entschieden, seine Karriere in seiner Heimat fortzusetzen. Wir danken ihm für seine Zeit beim FC Bayern und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, fügte Eberl an.

Die Personalie Palhinha stellt für die Bayern damit ein deutliches Minusgeschäft dar – der Bundesliga-Meister hatte im Sommer 2024 gut 50 Millionen Euro für den Abräumer ausgegeben.

Tuchels Wunschspieler wurde unter Kompany nicht gebraucht

Letztlich absolvierte der 37-malige Nationalspieler nur eine Saison für den FCB. Nach einem Jahr wurde er an Tottenham Hotspur verliehen. Zu Buche stehen 25 Partien, zwei Gelbe und eine Rote Karte.

Palhinha galt als Wunschspieler von Ex-Trainer Thomas Tuchel. Dieser hatte sich als Coach des FC Bayern stets eine „Holding Six“ fürs Mittelfeld gewünscht. Palhinhas schon für Mitte 2023 geplanter Transfer scheiterte auf den letzten Metern. Ein Jahr später holten die Bayern den Deal nach, obwohl Tuchel nicht mehr da war.