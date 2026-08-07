Bayern besteht ersten Härtetest - Díaz mit Traumtor

SID 07.08.2026 • 15:59 Uhr Der Rekordmeister gewinnt zum Abschluss gegen Aston Villa souverän. Trainer Vincent Kompany wechselt bei Manuel Neuers Saisonpremiere munter durch, ein Star trifft per Traumtor.

Der Start von Manuel Neuer in sein wohl letztes Jahr als Torwart des FC Bayern ist erfolgreich verlaufen: Der 40-Jährige kam mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister zum Abschluss der Asienreise in Hongkong gegen Europa-League-Sieger Aston Villa zu einem verdienten 2:1 (1:0).

Min-Jae Kim brachte die überlegenen Münchner im Kai Tak Sports Park vor 40.000 Zuschauern in Führung (37.), Luis Díaz legte per Traumtor nach (73.).

João Gomes ließ Neuer beim Anschluss keine Chance (83.), nur wenige Sekunden später verhinderte der Weltmeister von 2014 mit einer Glanzparade aber noch den Ausgleich. In Abwesenheit etlicher Stars wechselte Trainer Vincent Kompany munter durch.

„Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung“, sagte Kompany: „Ich habe den Spielern gesagt, dass ich beeindruckt war. Weil wir wissen, wer dabei ist und wer nicht dabei ist.“

FC Bayern: Laimer und Tah von Beginn an

Neben Neuer standen auch Neuzugang Nathaniel Brown sowie Jonathan Tah, Konrad Laimer und Aleksandar Pavlovic erstmals in dieser Saison in der Startelf. DFB-Kapitän Joshua Kimmich fehlte wegen leichter Adduktorenprobleme.

Für die Münchner war es in der Vorbereitung das vierte Spiel. Der FC Bayern, sagte Präsident Herbert Hainer, habe „in Asien erneut Eindruck hinterlassen“.

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Die Bayern landen nach ihrer achttägigen Asientour am Samstag wieder in München. Am Sonntag ist frei.

Dann kehren Kane und Co. zurück

Am Montag stoßen Dayot Upamecano, Michael Olise und Harry Kane wieder zur Mannschaft. Die drei Stars hatten nach dem Spiel um Platz drei bei der WM noch länger Urlaub.

Auch die zuletzt angeschlagenen Jamal Musiala, Lennart Karl, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Alphonso Davies sollen nach und nach wieder ins Teamtraining integriert werden. Dies sei „ein Puzzle“, hatte Kompany angesichts der Probleme in der Vorbereitung schon betont.

Am 15. August steht für die Münchner noch das Spiel um den Telekom-Cup gegen RB Leipzig an. Für den 18. August ist die Generalprobe bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim geplant, ehe es am 22. August um das erste „Titelchen“ der Saison geht.