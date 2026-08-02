FC Bayern: Eber reagiert auf Hoeneß: "Da mache ich gar keinen Hehl draus"

Vincent Wuttke , Stefan Kumberger 02.08.2026 • 17:13 Uhr Uli Hoeneß lobt Max Eberl für dessen Arbeit beim FC Bayern und stellt eine Verlängerung ganz klar in Aussicht. Jetzt hat Max Eberl reagiert.

Auf der Summer Tour 2026 des FCB nach Asien brachte der Sportvorstand seine Freude über die neue Rückendeckung zum Ausdruck.

FC Bayern: Eberl reagiert auf Hoeneß-Lob

Eberl sagte den Journalisten über das Lob von Hoeneß: „Wie sagt man? Don‘t believe the hype, don‘t believe the drama. Ich mache meinen Job. Natürlich wird über mich gesprochen. Natürlich haben mich die Worte am Donnerstag sehr gefreut. Da mache ich gar keinen Hehl draus. Man hört lieber Lob als etwas Kritisches.“

Der Sportvorstand fügte an: „Aber ich versuche, den Job für Bayern München zu machen. Ich versuche, die Menschen, die darüber entscheiden, zu überzeugen, dass ich keine so schlechte Wahl bin. Am Ende wird es der Aufsichtsrat entscheiden. Ich bin hier, um bis 2027 meine Aufgabe zu machen. Wenn man weitermachen möchte, bin ich bereit, zu reden.“

So sieht Uli Hoeneß jetzt die Chancen von Max Eberl

Hoeneß hatte die Chancen auf einen Verbleib Eberls – dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft – vor dem Endspiel der Münchner im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart auf „60:40“ beziffert.