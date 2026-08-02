FC Bayern: Eber reagiert auf Hoeneß: "Da mache ich gar keinen Hehl draus"

Diese Entschuldigung tut der Stimmung beim FC Bayern sichtlich gut: Nachdem Uli Hoeneß seine Aussagen zur unsicheren Zukunft von Max Eberl kurz vor dem Pokalfinale selbst als Fehler bezeichnet hat, reagierte nun wiederum Eberl selbst.
So reagiert Eberl auf Hoeneß
Auf der Summer Tour 2026 des FCB nach Asien brachte der Sportvorstand seine Freude über die neue Rückendeckung zum Ausdruck.
FC Bayern: Eberl reagiert auf Hoeneß-Lob
Eberl sagte den Journalisten über das Lob von Hoeneß: „Wie sagt man? Don‘t believe the hype, don‘t believe the drama. Ich mache meinen Job. Natürlich wird über mich gesprochen. Natürlich haben mich die Worte am Donnerstag sehr gefreut. Da mache ich gar keinen Hehl draus. Man hört lieber Lob als etwas Kritisches.“
Der Sportvorstand fügte an: „Aber ich versuche, den Job für Bayern München zu machen. Ich versuche, die Menschen, die darüber entscheiden, zu überzeugen, dass ich keine so schlechte Wahl bin. Am Ende wird es der Aufsichtsrat entscheiden. Ich bin hier, um bis 2027 meine Aufgabe zu machen. Wenn man weitermachen möchte, bin ich bereit, zu reden.“
So sieht Uli Hoeneß jetzt die Chancen von Max Eberl
Hoeneß hatte die Chancen auf einen Verbleib Eberls – dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft – vor dem Endspiel der Münchner im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart auf „60:40“ beziffert.
Wie Hoeneß auf SPORT1-Nachfrage nun zugab, hatte er nicht damit gerechnet, dass das Interview im Spiegel kurz vor dem Pokal-Showdown in Berlin veröffentlicht werden würde. Diese Annahme bezeichnete er jetzt als „naiv“. Wie die Chancen von Eberl denn mittlerweile stünden, fragte SPORT1 auch noch: „Im Moment, glaube ich, 100“, sagte Hoeneß.