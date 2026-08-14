FC Bayern: Superstars melden sich zurück

SID 14.08.2026 • 11:39 Uhr Beim FC Bayern sind die Superstars wieder da. Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano absolvieren am Freitag nach einem längeren WM-Urlaub ihre Leistungstests.

Der FC Bayern hat seine Superstars zurück: Am Freitag meldeten sich auch Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano nach einem längeren WM-Urlaub beim deutschen Fußball-Rekordmeister zurück. Nach Bild-Informationen absolvierten die drei Leistungsträger im Krankenhaus Barmherzige Brüder und danach an der Säbener Straße die obligatorische Leistungsdiagnostik.

Beim „Telekom Cup“ am Samstag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig wird das Trio wohl noch nicht zum Einsatz kommen. Am 22. August steht für die Bayern das erste Pflichtspiel um den Franz-Beckenbauer-Supercup bei Vizemeister Borussia Dortmund an. In die Liga startet der Doublegewinner am 28. August zuhause gegen den VfB Stuttgart.

FC Bayern: Kompany hat Kader nun k0mplett

Durch die Rückkehr von Kane, Olise und Upamecano hat Trainer Vincent Kompany seinen Luxuskader nun komplett. Bereits nach der Asienreise waren zu Beginn der Woche Neuzugang Ismael Saibari, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Serge Gnabry und Lennart Karl wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.