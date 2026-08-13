Kane-Verlängerung beim FC Bayern: Noch ist nicht alles geklärt

Felix Kunkel , Stefan Kumberger 13.08.2026 • 10:21 Uhr Die mögliche Verlängerung von Harry Kane beim FC Bayern steht seit Monaten im Raum. Noch sind Details zu klären, auch wenn die Bayern-Bosse fest mit einer Ausdehnung des bis 2027 laufenden Vertrages rechnen.

Genau drei Jahre ist es her, dass der FC Bayern einen Transfer tätigte, der die kommenden Spielzeiten wie kein anderer prägen sollte. Im August 2023 verpflichteten die Münchner Harry Kane von Tottenham Hotspur – und machten den Engländer mit einer Ablöse von bis zu 120 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen zum teuersten Einkauf der Klubgeschichte.

Der damals 30 Jahre alte Stürmer unterschrieb an der Säbener Straße einen Vertrag bis 2027. 147 Pflichtspiele, 146 Tore sowie zwei Meisterschaften und ein Pokalsieg später deutet jetzt alles darauf hin, dass die Zusammenarbeit über die ursprünglich vereinbarte Laufzeit hinaus fortgesetzt wird.

Nach SPORT1-Informationen gehen die Verantwortlichen des FC Bayern fest davon aus, dass es zu einer Verlängerung mit Kane kommen wird. Der englische Nationalspieler hat bislang sämtliche Avancen anderer Klubs abgeblockt.

Kane-Verlängerung: Laufzeit noch offen

Als Knackpunkt galt lange die genaue Laufzeit des neuen Vertrags. Dem Vernehmen nach läuft es auf eine Zusammenarbeit bis 2029 hinaus. Die Spielerseite war auf einen Kontrakt bis 2030 aus. Im diesem Fall wäre der Angreifer, der im Juli Geburtstag hat, dann bei Vertragsende 36 Jahre alt.

Die Verhandlungen mit Kane, der von seinem Vater Pat und Bruder Charlie beraten wird, führt auf Münchner Seite Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen an. Der 58-Jährige hatte zuletzt Ende Juli erklärt, es gebe „von beiden Seiten ein großes Wollen, und jetzt müssen wir schauen, dass das große Wollen in der Schnittmenge zusammenpasst“.

Bereits bei der Meisterfeier Ende Mai hatte Dreesen angekündigt, das Thema möglichst noch vor Beginn der neuen Saison abschließen zu wollen.

Kane fühlt sich pudelwohl beim FC Bayern

Kane selbst weilt derzeit noch im Urlaub mit seiner Frau und seinen Kindern. Nach der Weltmeisterschaft, die er mit den Three Lions auf dem dritten Platz beendete, wird der Torjäger Ende der Woche in München zurückerwartet.

Der 33-Jährige hatte Ende Mai nach dem Sieg im DFB-Pokal angekündigt, erst nach der WM über seine Zukunft beim FC Bayern reden zu wollen. Gleichzeitig ließ Kane jedoch keinen Zweifel daran, wie wohl er sich in München fühlt: „Jeder weiß, wie sehr es mir hier gefällt.“

Schon bei seiner Vorstellung als Bayern-Profi hatte Kane deutlich gemacht, dass er sich beim deutschen Rekordmeister an der richtigen Adresse sieht, um seinen größten Traum zu verwirklichen: den Gewinn der Champions League.

Folgt auf den Goldenen Schuh der Ballon d’Or?

Nach einer famosen Saison 2025/26 mit 51 Toren in 61 FCB-Pflichtspielen hat Kane zudem die Chance, eine überaus bedeutende persönliche Auszeichnung abzuräumen: Bei der Wahl zum Ballon d’Or am 26. Oktober in London gilt er als einer der Favoriten.

Eine andere Trophäe ist ihm dagegen bereits sicher: Am Mittwoch der kommenden Woche wird Kane zum zweiten Mal mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger der vergangenen Saison in Europa ausgezeichnet.