FC Bayern testet wohl Offensiv-Talent aus Uruguay

SPORT1 17.08.2026 • 14:52 Uhr Der FC Bayern gewährt offenbar einem weiteren Talent die Chance, sich auf höchstem Niveau zu präsentieren. Ein Offensivspieler aus Uruguay soll sich im Training der Profis empfehlen.

Der FC Bayern testet offenbar den uruguayischen Offensivspieler Rodrigo Dudok. Der 19-Jährige soll für zehn Tage mit den Profis des deutschen Rekordmeisters trainieren, berichtete der Journalist Santiago Acevedo am Sonntag. Am Montag teilte Dudok bereits ein Bild, das ihn bei seiner Ankunft am Münchner Flughafen zeigt, in seiner Instagram-Story.

Der Flügelspieler steht seit Januar 2026 beim Racing Club de Montevideo unter Vertrag. Der Verein gehört zum Netzwerk von „Red&Gold Football“, dem Joint Venture des FC Bayern und des Los Angeles FC.

Bevorzugt kommt Dudok auf der linken Außenbahn zum Einsatz, kann aber auch auf der rechten Seite oder hinter den Spitzen spielen. Zudem absolvierte er mehrere Einsätze für die Jugendnationalmannschaften Uruguays, zuletzt für die U20. Für Montevideo absolvierte Dudok in diesem Jahr elf Einsätze, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelang.

FC Bayern: Neue Option für den linken Flügel?

Während Dudos Vertrag in Montevideo zum Jahresende ausläuft, ist Luis Díaz beim FC Bayern auf dem linken Flügel gesetzt. Darüber hinaus steht den Münchnern derzeit noch Leih-Rückkehrer Arijon Ibrahimovic für diese Position zur Verfügung.

Mit Bara Sapoko Ndiaye hatte der Rekordmeister zuletzt bereits einen talentierten Spieler fest verpflichtet, der ebenfalls über das Netzwerk von „Red&Gold Football“ gefördert wurde.