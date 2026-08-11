So plant der FC Bayern mit dem neuen Turbo-Teenager

Alina Heidenreich , Stefan Kumberger 11.08.2026 • 23:29 Uhr Mit Bara Sapoko Ndiaye nimmt der FC Bayern einen vielversprechenden Youngster langfristig unter Vertrag. Der 18-Jährige übernimmt den Kaderplatz von Leon Goretzka und überzeugt vor allem mit seinem außergewöhnlichen Tempo.

Der Fußball-Traum, der ihn seit Kindheitstagen begleitet, wird nun Wirklichkeit. Mit dem endgültigen Wechsel zum FC Bayern und einem Vertrag bis 2031 erreicht die noch junge, aber bereits bemerkenswerte Karriere von Bara Sapoko Ndiaye ihren vorläufigen Höhepunkt.

Dabei ist der Weg des 18-Jährigen zum deutschen Rekordmeister alles andere als gewöhnlich. Gemeinsam mit seiner Mutter und seinen Geschwistern wuchs Ndiaye in einer Kleinstadt nahe der senegalesischen Hauptstadt Dakar auf. Fußball begleitete ihn seit seiner Kindheit.

Von Gambia zum FC Bayern

Seine fußballerische Laufbahn nahm allerdings erst in Gambia richtig Fahrt auf. Nach einem dreiwöchigen Probetraining wurde Ndiaye 2022 in die Akademie der Gambinos Stars Africa aufgenommen und dort gezielt ausgebildet.

Seit 2023 kooperiert die Akademie mit Red&Golf Football, einem Joint Venture zwischen dem FC Bayern und dem Los Angeles FC. Das Ziel des Zusammenschlusses: Talente frühzeitig entdecken und ihnen den Weg in den professionellen Fußball ebnen. Ndiaye ist nun das Paradebeispiel für den Erfolg dieses Konzepts.

„Er hatte schon von Anfang an ein besonderes Talent“, blickte Arnaud Otters, Head of Football bei Gambinos Stars Africa, zurück. Beim Training sei Ndiaye immer motiviert gewesen und habe sich kontinuierlich verbessert. Auch körperlich habe er eine rasante Entwicklung genommen.

Erste Erfahrungen am Bayern-Campus

Ndiayes Fortschritte blieben auch in München nicht unbemerkt. Im Oktober 2024 absolvierte der Teenager mit Gambinos Stars Africa einen zweiwöchigen Trainingsaufenthalt in der bayerischen Landeshauptstadt. Dabei feierte er unter anderem einen Testspielsieg gegen die U19 des FC Bayern.

Im Frühjahr 2025 folgten für Ndiaye zwei weitere Trainingsmonate bei den Amateuren und der U19 des Rekordmeisters. Dabei durfte er auch erste Einheiten mit den Profis absolvieren und Eindrücke auf höchstem Niveau sammeln.

Im August 2025 führte ihn sein Weg ins Probetraining der Grasshoppers Zürich. In der Sommervorbereitung kam Ndiaye unter anderem im Testspiel gegen den FC Bayern zum Einsatz und machte dabei einmal mehr auf sich aufmerksam.

Bundesliga-Debüt und erster Startelfeinsatz

Ein Wechsel nach Zürich kam allerdings nicht zustande, stattdessen kehrte der Senegalese im September und Oktober 2025 für ein weiteres Probetraining zu den FCB-Profis zurück. Wegen einer Verletzung konnte er jedoch lediglich Reha-Einheiten absolvieren.

Schließlich folgte im Januar 2026 mit der Leihe zum FC Bayern der nächste Schritt. Drei Monate später gab Ndiaye sein Bundesliga-Debüt. Gegen den FC St. Pauli wurde er in der 84. Minute für Jamal Musiala eingewechselt und sammelte seine ersten Minuten im deutschen Oberhaus.

Nur zwei Wochen später durfte Ndiaye erstmals von Beginn an ran. In Mainz spielte der Mittelfeldspieler 77 Minuten, als die Münchner einen 0:3-Rückstand zur Pause aufholten und die Partie noch mit 4:3 gewannen.

Ndiaye übernimmt den Platz von Goretzka

Nun steht Ndiaye fest beim FC Bayern unter Vertrag – und das mit zusätzlichem Selbstvertrauen. Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gehörte der 18-Jährige zum senegalesischen Aufgebot.

Im Sechzehntelfinale gegen Belgien kam Ndiaye in der Verlängerung auf den Platz und konnte mit seinem Tempo für neue Impulse sorgen, auch wenn die Partie am Ende knapp mit 2:3 verloren ging.

In München soll er an seine erfolgreiche Entwicklung anknüpfen. Der zweimalige Nationalspieler übernimmt dabei den Kaderplatz von Leon Goretzka, der den Rekordmeister nach acht Jahren verlassen hat.

SPORT1-Informationen zufolge ist Ndiaye als vierter Sechser eingeplant und konkurriert hinter Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof um Einsatzminuten. Auch Konrad Laimer kann grundsätzlich im defensiven Mittelfeld spielen, ist allerdings vorrangig für die Rechtsverteidigerposition vorgesehen.

„Aus sportlicher Sicht und darüber hinaus passt Bara Ndiaye bestens zu unserer strategischen Kader-Ausrichtung“, erklärte Bayern-Sportvorstand Max Eberl den Plan mit dem Youngster. „Wir wollen Athletik, Tempo und Spielintelligenz im Mittelfeld weiter stärken und gleichzeitig internationalen Talenten einen klaren Entwicklungspfad bieten.“

Vielseitiger Tempospieler für den FC Bayern

Dass Ndiaye das nötige Tempo mitbringt, hat der 18-Jährige am FC Bayern Campus bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit 36 km/h stellte er dort einen internen Geschwindigkeitsrekord auf. Auch bei den Profis ist Ndiaye mit Spitzengeschwindigkeiten von über 30 km/h der schnellste Spieler auf der Sechs.

„Bara lebt als zentraler Mittelfeldspieler von seiner Dynamik und Geschwindigkeit am Ball, ist spielintelligent und auch abseits des Platzes außergewöhnlich“, lobte Sportdirektor Christoph Freund. „Wir haben ihn lange beobachtet, er hat in den vergangenen 24 Monaten eine beeindruckende Entwicklung genommen und daran in München angeknüpft.“

Für Ndiaye spricht zudem seine Vielseitigkeit im Mittelfeld. „Als ich jünger war, habe ich auf der Zehnerposition gespielt. Heute kann ich als Sechser oder Achter spielen“, erklärte der Bayern-Youngster selbst.

Bayern setzt auf Ndiaye statt auf Aséko

Dass sich der FC Bayern letztlich für Ndiaye entschied, war zunächst nicht unbedingt zu erwarten. Lange Zeit galt der deutsche U21-Nationalspieler Noel Aséko als realistischer Kandidat für das Münchner Mittelfeld.

Der Wechsel Asékos zu Eintracht Frankfurt ebnete Ndiaye schließlich die Chance, sich langfristig beim deutschen Rekordmeister beweisen zu dürfen. Mit Cheftrainer Vincent Kompany hat Ndiaye dabei einen bekennenden Jugendförderer an seiner Seite, der sich bereits in der Vergangenheit wiederholt begeistert vom jungen Senegalesen zeigte.

Der Belgier gab Ndiaye einen klaren Rat mit auf den Weg: „Arbeite weiter hart an dir und versuche, immer mehr zu machen als die anderen. Das macht den Unterschied.“