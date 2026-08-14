FC Bayern: Neue Details zu Eberl aufgetaucht

Philipp Heinemann 14.08.2026 • 11:03 Uhr Max Eberl erhält beim FC Bayern voraussichtlich bald einen neuen Vertrag. So lange wie der aktuelle soll er aber nicht sein.

Max Eberl steht vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern – soll diesmal aber offenbar nur für zwei zusätzliche Jahre unterschreiben.

Wie Sky berichtet, soll das neue Arbeitspapier bis 2029 gültig sein. Aktuell ist er noch bis zum kommenden Sommer an den Verein gebunden.

Eberl arbeitet seit 2024 für die Münchner, nach seinem Abschied von RB Leipzig hatte er einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Auch Dreesen soll seinen Vertrag verlängern

Abgesegnet wird die Weichenstellung für die Zukunft vermutlich am 25. August, wenn der Aufsichtsrat zusammenkommt.

Das Gremium um den Vorsitzenden Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß könnte dann auch den Verbleib von Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bewilligen. Dieser steht bislang – wie Eberl – bis 2027 unter Vertrag.