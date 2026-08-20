FC Bayern verlängert mit Abwehr-Juwel - Bosse erwarten Großes!

Philipp Heinemann 20.08.2026 • 14:49 Uhr Der FC Bayern bindet einen vielversprechenden Abwehrspieler an sich. Cassiano Kiala stand schon in der Bundesliga auf dem Platz.

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Nachwuchsspieler Cassiano Kiala verlängert. Wie der deutsche Rekordmeister bekannt gab, erhält der 17-Jährige einen langfristigen Vertrag.

„Wir trauen Cassiano viel zu und wollen ihn kontinuierlich an unsere erste Mannschaft heranführen“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund über den jungen Innenverteidiger.

Bei Kiala handele sich um den zweitjüngsten Debütanten in der Geschichte der FC Bayern-Profis. Der Juniorennationalspieler habe „bereits bei der deutschen U17-Auswahl als Kapitän Verantwortung übernommen und bringt alles mit, um seinen Weg beim FC Bayern zu machen. In der vergangenen Saison hatte er Verletzungspech – jetzt freuen wir uns auf die nächsten Schritte mit ihm.“

Bayern-Talent Kiala schon in der Bundesliga aufgelaufen

Kiala war im Sommer 2024 aus dem Nachwuchs von Hertha BSC zur U17 der Münchner gewechselt. Vor allem ein Syndesmosebandriss bremste ihn zuletzt aus.