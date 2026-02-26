Offiziell! Hiobsbotschaft für Juwel des FC Bayern

Maximilian Huber 26.02.2026 • 16:17 Uhr Die U19 des FC Bayern München muss mehrere Monate auf Verteidiger Cassiano Kiala verzichten. Der 17-Jährige fällt mit einer Sprunggelenksverletzung aus.

Nun ist es offiziell! Innenverteidiger Cassiano Kiala wird der U19 des FC Bayern München mehrere Monate fehlen.

Der 17-Jährige hat sich im Rahmen des Algarve Cups bei der deutschen U17-Nationalmannschaft eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bestätigte. Kiala wurde bereits erfolgreich operiert.

Kiala feierte in Heidenheim sein Bundesliga-Debüt

SPORT1 hatte bereits am Mittwoch über eine schwere Verletzung des Verteidigers berichtet. Kiala wurde bei einer 0:1-Niederlage gegen Portugal bereits nach 32 Minuten ausgewechselt.