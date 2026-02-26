Newsticker
Offiziell! Hiobsbotschaft für Juwel des FC Bayern

Hiobsbotschaft für Bayern-Juwel

Die U19 des FC Bayern München muss mehrere Monate auf Verteidiger Cassiano Kiala verzichten. Der 17-Jährige fällt mit einer Sprunggelenksverletzung aus.
Die Youngster Cassiano Kiala und David Daiber debütierten beim 4:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim für den FC Bayern. Vincent Kompany erklärt, was von den Talenten in Zukunft zu erwarten ist.
Maximilian Huber
Nun ist es offiziell! Innenverteidiger Cassiano Kiala wird der U19 des FC Bayern München mehrere Monate fehlen.

Der 17-Jährige hat sich im Rahmen des Algarve Cups bei der deutschen U17-Nationalmannschaft eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bestätigte. Kiala wurde bereits erfolgreich operiert.

Kiala feierte in Heidenheim sein Bundesliga-Debüt

SPORT1 hatte bereits am Mittwoch über eine schwere Verletzung des Verteidigers berichtet. Kiala wurde bei einer 0:1-Niederlage gegen Portugal bereits nach 32 Minuten ausgewechselt.

Für Kiala kommt der Rückschlag zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Bei den Münchnern rückte der Verteidiger zuletzt immer näher an den Profi-Kader der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany heran. Gegen Heidenheim (4:0) hatte er erst Ende Dezember sein Bundesliga-Debüt gefeiert.

