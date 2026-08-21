Bayern-Trainer Kompany enthüllt neue Details zu Musiala

Johannes Behm 21.08.2026 • 10:57 Uhr Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl haben erklärt, warum es bei Jamal Musiala in so kurzer Zeit zu zwei Zusammenbrüchen kam.

Vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund bleibt Jamal Musiala das Hauptthema beim FC Bayern. Auf der Pressekonferenz vor der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER) enthüllten Cheftrainer Vincent Kompany und Sportvorstand weitere Details und Hintergründe zur Erkrankung des 23-Jährigen.

„Wir wissen es schon die ganze letzte Saison. Wir haben damit gearbeitet“, verriet Eberl. Dass die Situation erst jetzt durch zwei Zusammenbrüche öffentlich wurde, liege daran, dass Musiala die Medikation verändert habe. Der deutsche Nationalspieler leidet laut eigener Erklärung unter „Absencen“ aufgrund einer „neurologischen Dysfunktion“.

„Jeder Mensch, der Tabletten nimmt, ist froh, wenn er keine Tabletten mehr nehmen muss. Dann hat er eben etwas verändert an der Medikation. Deswegen waren die Krampfanfälle in der Kürze der Zeit augenscheinlicher“, informierte Eberl. „Jetzt gilt es, die Medikation anzupassen, um dahin zurückzukommen, wo wir schon mal waren und wo er sehr lange anfallsfrei war.“

Kompany: „Ich habe gerade mit Jamal gesprochen“

Kompany zeigte Verständnis. „Es ist völlig normal, dass man in einer Behandlung etwas anderes probiert“, betonte der Trainer, der sich im Vorfeld noch mit seinem Spieler ausgetauscht hatte: „Ich habe gerade mit Jamal gesprochen. Er hat gesagt: ‚Vinnie, kein Problem, kannst du sagen‘: Er hat bei seiner Behandlung ein bisschen was geändert, und das hatte ein bisschen Nebenwirkungen. Deswegen ist es das erste Mal passiert – und dann das zweite Mal.“