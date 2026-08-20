Fix! FC Bayern präsentiert neues Trikot

SID 20.08.2026 • 09:44 Uhr Der FC Bayern München präsentiert am Donnerstag sein neues Trikot für die Champions League. Das Dress erinnert mit einer Grafik an vier ikonische Münchner Fußball-Momente.

Dunkle Grundfarbgebung, leuchtend rote Akzente: Der FC Bayern München hat am Donnerstagvormittag sein Trikot für die anstehende Saison in der Champions League vorgestellt. Dabei wurden ikonische Momente des deutschen Rekordmeisters aus der Königsklasse im Trikotdesgin gewürdigt.

Franz Beckenbauer an der Spitze des europäischen Fußballs, Arjen Robbens Treffer im Wembley-Finale 2013, Oliver Kahns gehaltener Elfmeter in Mailand 2001 und Patrik Anderssons Freistoß zur legendären Meisterschaft im gleichen Jahr finden sich als Hommage aus dem Leibchen von Ausrüster Adidas wieder.

Neben dem grundlegend dunkelvioletten Hintergrund und den leuchtend roten Akzenten auf dem Trikot heben sich zudem das Vereinswappen, die drei adidas Streifen, der Telekom-Hauptsponsor und das FCBM-Zeichen im Nacken farblich akzentuiert ab.