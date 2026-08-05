Der Tod des stillen Weltmeisters hinterließ eine große Lücke

SID 05.08.2026 • 20:14 Uhr Heute vor einem Jahr starb BVB-Legende Frank Mill an den Folgen eines schweren Herzinfarktes. Die Bundesliga verlor mit seinem Tod ein Original und einen feinen Menschen.

Er war ein Dribbelkünstler sondergleichen und ein stiller Weltmeister, seine Stutzen hingen so weit unten wie bei sonst niemandem. Und weltweit berühmt wurde Frank Mill ausgerechnet durch ein Tor, was er spektakulär verpasste.

Der „Franky“ war nicht nur ein Kind des Ruhrpotts, sondern auch ein Kind der Bundesliga, ein Original, das seit nun genau einem Jahr schmerzlich vermisst wird. Am Morgen des 5. August 2025 erlag Mill den Folgen eines Herzinfarkts. Er wurde 67 Jahre alt.

Frank Mill: Ein feiner Fußballer und feiner Kerl

„Der ist mit allen Abwassern gewaschen“, sagte einst sein Dortmunder Teamkollege Norbert Dickel über den ausgebufften Angreifer, er meinte es aus tiefstem Herzen nett: Mill war ein feiner Fußballer und ein feiner Kerl, einer, der den Fußball der Essener Straßen in sich und in die Bundesliga trug.

Dort debütierte Mill 1976 für seinen Jugendverein Rot-Weiss Essen als gerade 18-Jähriger, 1996 bestritt er für Fortuna Düsseldorf sein letztes Bundesliga-Spiel. 20 Jahre, 386 Spiele, 123 Tore, für Essen, Gladbach, Dortmund, Düsseldorf – Mill hinterließ Spuren im Fußball-Westen.

„Fränkie war ein Schlitzohr auf dem Rasen und ein wunderbarer Gesprächspartner außerhalb des Spielfelds. Als er 1986 zu uns kam, ging es bergauf“, würdigte ihn der langjährige BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. „Er war einer meiner Helden. Ohne Frank Mill wäre Borussia Dortmund 1989 nicht Pokalsieger geworden und würde heute nicht da stehen, wo wir stehen“, trauerte der damalige Präsident Reinhold Lunow.

Mill hätte wohl die Achseln gezuckt. „Auf ewig verewigt – was bedeutet das schon?“, fragte er, als er 1988 das 25.000 Tor der Bundesliga-Geschichte erzielt hatte. Und in der Tat: Es bedeutete Mill nicht allzu viel. In den lauten Achtzigern war er neben vielen Fußball-Alphatieren ein Meister der Zurückhaltung. Was ihn vielleicht die ganz große Karriere kostete.

Weltmeister 1990, aber ohne Einsatz

Er gehörte zwar zur Weltmeister-Mannschaft von 1990. Einen Einsatz in Italien gönnte ihm Teamchef Franz Beckenbauer nicht.

17-mal spielte Mill zwischen 1982 und 1990 für Deutschland, nur bei der Heim-EM 1988 durfte er ran, stand im Halbfinale gegen die Niederlande in der Startelf – prompt ging es schief, auch ihm wurde das bittere 1:2 angekreidet.

Das blieb hängen, mehr als Olympia-Bronze, das er im gleichen Jahr in Seoul holte. Mill war nicht unbedingt ein Fußball-Glückskind, nahm das aber gleichmütig hin. Auch wenn es manchmal schwer war. So wie nach jenem 9. August 1986.

Der legendärste Fehlschuss der Bundesliga

Am ersten Bundesliga-Spieltag 1986/87 und in seinem ersten Spiel nach dem Wechsel von der Gladbacher zur Dortmunder Borussia umkurvte Mill Bayern-Keeper Jean-Marie Pfaff, doch statt ins große Tor schob er den Ball gegen den schmalen Pfosten. Gäbe es einen Rückblick auf 60 Jahre Bundesliga in nur fünf Szenen – diese gehörte dazu.

„Die nächsten Wochen wurden richtig böse für mich. An jeder Ecke musste ich mich verarschen lassen“, sagte Mill. Das Tor verfolgte ihn weltweit: „Mindestens einmal pro Woche werde ich darauf angesprochen“, berichtete er 2013: „Die Szene werde ich nie abschütteln können.“ Die BVB-Fans hatten ihren Franky dennoch lieb – spätestens seit dem DFB-Pokal-Sieg 1989.

Beim 4:1 im Finale gegen Werder Bremen war Mill neben Doppel-Torschütze Dickel der Matchwinner: Er schoss das Führungstor zum 2:1, nachdem sich der BVB das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen ließ.