Golden Boy: Lennart Karl fällt zurück - vier BVB-Talente dabei

Philipp Heinemann 15.08.2026 • 13:51 Uhr Lennart Karl gehört aktuell nicht mehr zu den besten zehn Nachwuchsspielern Europas - zumindest nicht nach dem Ranking beim Golden Boy.

Der FC Bayern hat mit Lennart Karl aktuell nur einen Kandidaten im Rennen um den Golden Boy 2026 – dafür aber einen prominenten.

Im jüngsten Update des „European Golden Boy Top 100″-Rankings, das Tuttosport gemeinsam mit Transfermarkt erstellt, ist der 18-Jährige auf Rang zwölf der bestplatzierte Bundesliga-Spieler überhaupt.

Im Mai stand Karl noch auf Platz sieben, hinter Lamine Yamal, Warren Zaïre-Emery, Pau Cubarsí, Estêvão, Ayyoub Bouaddi und Yan Diomande.

Karl einziger Bayern-Spieler im Ranking

Im aktuellsten Stand der Rangliste ist Karl zwar zurückgefallen, bleibt aber der bestplatzierte Spieler der Bundesliga. Aus dem Bayern-Kader hat es kein weiterer Spieler in die Top 100 geschafft, während Borussia Dortmund gleich vier Talente stellt.

Angeführt wird das BVB-Quartett von Sommerneuzugang Konstantinos Karetsas, der nach seinem Wechsel von KRC Genk auf Rang 22 steht und sich zuletzt sogar um drei Plätze verbessern konnte.

Dahinter folgen Innenverteidiger Luca Reggiani auf Platz 39, der ebenfalls erst im Sommer verpflichtete Abwehrspieler Joane Gadou auf Rang 65 sowie Angreifer Samuele Inácio auf Position 72. Europaweit wird der BVB mit dieser Ausbeute nur vom FC Porto übertroffen, der fünf Spieler in der Liste stehen hat.

Hier liegt El Mala beim Golden Boy

Noch vor den BVB-Talenten und knapp hinter dem zuletzt verletzten Karl rangiert Said El Mala vom 1. FC Köln, der aktuell auf Rang 17 geführt wird und damit der zweitbeste deutsche Profi im gesamten Ranking ist.

Festgelegt wird das fortlaufende Ranking basierend auf einem Mix aus Leistungsdaten, Potenzial, Liga- und Vereinsstärke sowie Marktwerten. Noch sind 100 U21-Talente gelistet. Im Oktober wird die Liste auf 20 Kandidaten für den prestigeträchtigen Award gekürzt.

Eine internationale Experten-Jury legt sich dann auf den besten Nachwuchsspieler fest. Zuletzt erhielt Désire Doué von Paris Saint-Germain die Auszeichnung.