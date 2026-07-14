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FC Bayern: Gute Nachrichten bei Lennart Karl!

Gute Nachrichten bei Karl

Lennart Karl macht weiter Fortschritte und arbeitet im Training beim FC Bayern bereits wieder mit dem Ball am Fuß.
Traurige Gewissheit für Lennart Karl: Der 18-Jährige verletzt sich kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft und muss die Heimreise antreten. DFB-Präsident Bernd Neuendorf berichtet von einem emotionalen Abschied.
Johannes Behm
Lennart Karl macht weiter Fortschritte und arbeitet im Training beim FC Bayern bereits wieder mit dem Ball am Fuß.

Nächster Schritt für Lennart Karl! Eine Woche nach seinem Comeback auf dem Trainingsplatz trainierte der Youngster vom FC Bayern nun bereits wieder mit dem Ball am Fuß. Das vermeldete der deutsche Rekordmeister am Dienstag.

Im Vorfeld der Weltmeisterschaft hatte sich der 18-Jährige, der in den Kader von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann berufen worden war, einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zugezogen und deshalb das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko verpasst.

FC Bayern kann bald wieder auf Lennart Karl setzen

Kurz vor dem Start der Saisonvorbereitung der Münchner macht der Linksfuß weiter Fortschritte.

Am 20. Juli, also einen Tag nach dem WM-Finale, hat Trainer Vincent Kompany den Auftakt für die neue Saison angesetzt. Möglicherweise kann Karl dann bereits wieder mitwirken.

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