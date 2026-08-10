Termin für Kane-Ehrung fix

SID 10.08.2026 • 12:23 Uhr Der Stürmerstar des FC Bayern wird zum zweiten Mal zu Europas bestem Torjäger gekürt.

Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane wird am 19. August mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas geehrt. Wie die Bundesliga und die Münchner am Montag bekannt gaben, wird dem Engländer die von der Vereinigung European Sports Media (ESM) verliehene Auszeichnung bei einer Veranstaltung im FC Bayern Museum überreicht.

Kane hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison 36 Treffer erzielt und sich die Auszeichnung mit deutlichem Vorsprung vor Erling Haaland (Manchester City) und Kylian Mbappé (Real Madrid) gesichert. Der 33-Jährige erhält die Trophäe bereits zum zweiten Mal, auch in seiner ersten Saison in München 2023/24 hatte Kane 36 Tore erzielt.