Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane wird am 19. August mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas geehrt. Wie die Bundesliga und die Münchner am Montag bekannt gaben, wird dem Engländer die von der Vereinigung European Sports Media (ESM) verliehene Auszeichnung bei einer Veranstaltung im FC Bayern Museum überreicht.
Termin für Kane-Ehrung fix
Der Stürmerstar des FC Bayern wird zum zweiten Mal zu Europas bestem Torjäger gekürt.
Gewann bereits 2024 den Goldenen Schuh: Harry Kane
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Kane hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison 36 Treffer erzielt und sich die Auszeichnung mit deutlichem Vorsprung vor Erling Haaland (Manchester City) und Kylian Mbappé (Real Madrid) gesichert. Der 33-Jährige erhält die Trophäe bereits zum zweiten Mal, auch in seiner ersten Saison in München 2023/24 hatte Kane 36 Tore erzielt.
Der Goldene Schuh zeichnet seit 1968 den erfolgreichsten Torschützen der europäischen Ligen aus. Vor Kane hatten sich mit Gerd Müller (1970 und 1972) und Robert Lewandowski (2021 und 2022) bereits zwei weitere Bayern-Stürmer die Trophäe gesichert.