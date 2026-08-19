Harry Kane: Auszeichnung Goldener Schuh im Livestream bei SPORT1

SPORT1 19.08.2026 • 13:00 Uhr Mit 36 Treffern ist Harry Kane erneut der erfolgreichste Torjäger der Saison. Am Mittwoch wird er für diese Leistung mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie die Preisverleihung verfolgen können.

Mit 36 Treffern in der Bundesliga-Saison 2025/26 sicherte sich Harry Kane nicht nur den Bestwert der Bundesliga, sondern war auch bester Torschütze in ganz Europa. Für diese erfolgreiche Saison wird Kane nun mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet.

Im Rennen um die prestigeträchtige Auszeichnung hat sich Kane gegen Erling Haaland (27 Tore) und Kylian Mbappé (25 Tore) durchgesetzt. Die Verleihung findet am Mittwoch um 16 Uhr im FC Bayern Museum statt.

So können Sie die Kane-Ehrung live verfolgen

Livestream:SPORT1.de, YouTube-Kanal des FC Bayern München und Joyn

Sportvorstand Max Eberl fand zuletzt ausschließlich lobende Worte für den 33-Jährigen: „Harry ist nicht nur ein Vollstrecker, sondern ein Meister der unsichtbaren Momente, denn vieles, was sein Spiel so außergewöhnlich macht, sieht man ja gar nicht: Sein Timing, sein Mitdenken für den Mitspieler, sein Öffnen von Räumen machen ihn aus.“

Er erklärt weiter: „Seine Tore sind das Dach, aber darunter liegt ein Fundament aus Spielintelligenz, Teamgeist und unermüdlicher Arbeit für die Mannschaft.“