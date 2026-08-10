Hinter den Kulissen arbeitet der FC Bayern an einem Plan

Felix Kunkel , Stefan Kumberger 10.08.2026 • 18:48 Uhr Zuletzt nahm der FC Bayern die Bundesliga-Konkurrenz bei der Internationalisierung deutlich in die Pflicht. Hinter den Kulissen arbeiten die Münchner nach SPORT1-Informationen bereits an einem gemeinsamen Plan.

Der FC Bayern will bei der Internationalisierung der Bundesliga nicht länger nur die Konkurrenz in die Pflicht nehmen, sondern selbst konkrete Vorschläge für eine gemeinsame Strategie liefern.

Nach SPORT1-Informationen arbeitet der Rekordmeister hinter den Kulissen bereits an Ideen und Konzepten, die den anderen deutschen Profiklubs zu gegebener Zeit präsentiert werden sollen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Klubs die Präsenz der Bundesliga auf internationalen Märkten zu stärken.

Eine der Maßnahmen, die dabei erwogen wird: Der FC Bayern könnte als eine Art Gastgeber oder Initiator für Mini-Turniere im Ausland mit deutscher Beteiligung agieren.

FC Bayern will „als Speerspitze“ Themen anstoßen

Dass die Münchner bei diesem Thema selbst stärker ins Handeln kommen wollen, hatte Marketing-Vorstand Rouven Kasper bereits zuletzt während der Asien-Tour des FCB angedeutet.

„Wir müssen, glaube ich, auch mehr in die Situation kommen, dass wir als Speerspitze noch aktiver in die Bundesliga reindiskutieren und Themen anstoßen – nicht nur politisch, sondern gegebenenfalls einfach mit guten Ideen kommen, wie wir gemeinsam mit den anderen Klubs ins Ausland kommen können“, erklärte der Verantwortliche.

Bayern-Bosse beschweren sich über fehlendes Engagement der Bundesliga

Aus dem Lager der Bayern hatte es jüngst wiederholt Stimmen gegeben, die die Konkurrenz zu größeren Anstrengungen bei der Internationalisierung aufforderten. „Wenn der FC Bayern vorangeht, dürfen die anderen nicht stehenbleiben. Internationalisierung ist kein Solo – die Liga muss mitziehen“, betonte etwa Präsident Herbert Hainer am Rande der Asien-Tour der Münchner.