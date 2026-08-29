Das gab es in der Bundesliga-Geschichte noch nie!

Raphael Weber 29.08.2026 • 16:35 Uhr Die SV Elversberg legt einen sensationellen Bundesliga-Start hin - obendrein ist der auch noch historisch.

Was für ein irrer Start in die Bundesliga für den wohl größten Außenseiter der Geschichte! Die SV Elversberg ist im Duell mit Ex-Meister Bayer Leverkusen am 1. Spieltag (3:2) schon nach neun Minuten mit 2:0 in Führung gegangen.

Klingt nicht nur kurios, sondern ist auch historisch: Noch nie in der Geschichte der deutschen Eliteliga hat ein Neuling bei seiner Premiere schneller zwei Tore erzielt, wie das Statistikportal Opta vermeldet.

SV Elversberg schockt Bayer Leverkusen in Rekordzeit

Der Bulgare Lukas Petkov brachte Elversberg in der 8. Spielminute in Führung. Vorbereitet wurde der Treffer vom deutschen U19-Nationalspieler Francis Onyeka, der ausgerechnet von Leverkusen an die Saarländer ausgeliehen ist.

Der ehemalige Dortmunder und Hoffenheimer Cole Campbell stellte direkt danach sogar auf 2:0: Nach einem schlimmen Ballverlust von Bayer-Verteidiger Edmond Tapsoba wandelte Elversberg Leverkusens Anstoß direkt in das nächste Tor um. Tapsoba hatte schon beim 0:1 keine gute Figur gemacht. Ganze 61 Sekunden hatte der Underdog für den Doppelpack gebraucht.

Kurz nach Wiederanpfiff dann das nächste Tor: David Mokwa Ntusu legte zum 3:0 nach (46.). Patrik Schick erzielte für Leverkusen in der 77. Minute das 1:3, Christian Kofane sorgte sogar noch für den Anschlusstreffer. Es bliebt aber beim 3:2 für Elversberg.