Jamal Musiala? "Er muss nicht hier sein"

Christopher Mallmann 28.08.2026 • 20:34 Uhr Bayern-Trainer Vincent Kompany lässt offen, ob Jamal Musiala beim Bundesliga-Auftakt im Stadion ist. Der Belgier äußert seine Hoffnung auf eine baldige Rückkehr.

Bayern-Coach Vincent Kompany hat offengelassen, ob Jamal Musiala den Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) von der Tribüne aus verfolgt.

„Schauen wir mal. Von meiner Seite muss er nicht hier sein. Es gibt andere Prioritäten, er muss erst mal zu hundert Prozent gesund werden. Wir unterstützen Jamal. Wir sind in engem Austausch mit Jamal und den Experten“, sagte Kompany vor Anpfiff bei Sky.

Der Belgier hofft, dass die schwere Zeit bald „vorbei“ ist: „Dann kann er wieder ganz normal Fußball spielen. Ich glaube, dass wir zu diesem Punkt wieder kommen werden. Aber ich hoffe erst mal, dass alles so gut läuft, wie es jetzt gerade geht. Und dann geht’s irgendwann wieder los.“

FC Bayern: Musiala zurück im Mannschaftstraining

Musiala hatte am Donnerstag wieder voll am Mannschaftstraining des FC Bayern teilgenommen. Im Kader gegen Stuttgart stand er dennoch nicht.

Der 23-Jährige hatte in den Testspielen gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim für Schrecksekunden gesorgt, als er auf dem Platz eine sogenannte Absence aufgrund einer neurologischen Dysfunktion erlitt.