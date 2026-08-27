Musiala-Entscheidung beim FC Bayern gefallen!

Raphael Weber , Stefan Kumberger 27.08.2026 • 10:20 Uhr Steht Jamal Musiala im Kader des FC Bayern für den Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart? Trainer Vincent Kompany verkündet die Entscheidung.

Gute Nachrichten von Jamal Musiala beim FC Bayern – aber auf sein Comeback muss er noch warten. Trainer Vincent Kompany hat am Donnerstag auf der PK des Rekordmeisters ein entscheidendes Update zum Gesundheitszustand des Dribbelkünstlers gegeben.

„Grundsätzlich geht es ihm relativ gut. Er ist heute im vollen Training mit der Mannschaft dabei, aber noch nicht im Kader für morgen“, stellte der Belgier klar.

FC Bayern ohne Jamal Musiala beim Bundesliga-Start

Musiala hatte zuletzt in den Testspielen gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim für Schrecksekunden gesorgt, weil er auf dem Platz eine sogenannte Absence aufgrund einer neurologischen Dysfunktion erlitten hatte.

Beim Bundesliga-Start gegen den VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER) muss der Nationalspieler also noch pausieren. Auch beim Supercup in Dortmund (2:1) hatte er gefehlt. Kompanys Aussagen machen allerdings Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in den Kader.

„Er gewöhnt sich an die Steigerung der Medikation und reagiert gut darauf“, berichtete Kompany: „Irgendwann wird er wieder im Kader dabei sein und ganz normal wieder spielen. Wir treffen die ganzen Entscheidungen im Moment Hand in Hand mit den Experten. Aber es geht ihm gut.“

Die nächsten Chancen für Musiala – und wer ihn vertritt

Nach Stuttgart spielt der FC Bayern am 2. September im DFB-Pokal beim Zweitligisten VfL Osnabrück, in der Bundesliga geht es am 5. September bei Aufsteiger Schalke 04 weiter.

Als Vertreter für Musiala könnte wie beim Supercup Nationalspieler Nathaniel Brown im offensiven Mittelfeld beginnen, auch Neuzugang Ismael Saibari ist laut Kompany nicht mehr „weit weg“ von seinem ersten Startelfeinsatz.

Zudem steht Jungstar Lennart Karl wieder zur Verfügung, der 18-Jährige ist nach seinem Muskelbündelriss Anfang Juni zurück im Münchner Kader. „Wie groß seine Rolle sein wird, müssen wir abwarten“, sagte Kompany.

Hintergründe zum Fall Musiala

Damit es nicht mehr zu Vorfällen wie zuletzt kommt, war bei Musiala die medikamentöse Behandlung wieder umgestellt worden. „Er hat ein bisschen reduziert, jetzt müssen wir ein bisschen hochfahren wieder“, bestätigte auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl am Samstag am Rand des Supercup-Sieges gegen den BVB (2:1) bei Sky.

Bis die neue Dosis der Medikamente greift, dauert es üblicherweise zehn bis 14 Tage. Danach sollten die Anfälle seltener werden, im Optimalfall gänzlich verschwinden.

Musialas Mitspieler beim FC Bayern wissen seit geraumer Zeit über die Erkrankung Bescheid. Für sie ist es seither Alltag geworden und jeder weiß, wie er damit umgehen soll. Auch schon während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko war das DFB-Team um Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann darüber informiert.

Musiala auf dem Weg zu alter Stärke

Für Musiala selbst war es erneut eine schwierige Situation, denn nach seiner langen Wadenbein-Verletzung aus dem Juli 2025 kämpfte er sich in den vergangenen Monaten wieder zurück, um zu alter Form zurückzufinden.

Der Dribbelkünstler befand sich auf einem guten Weg, trainierte nach SPORT1-Informationen mittlerweile wieder ohne Tape am Fuß und war bereit für die neue Saison. Nun kann er einen neuen Anlauf starten.