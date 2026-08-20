Kane und der Ballon d'Or: "Wer sonst außer Harry?"

SID 20.08.2026 • 07:16 Uhr Harry Kane gilt bei der prestigeträchtigen Ehrung des Ballon d'or als Favorit. Er selbst gibt sich zurückhaltend.

Erst der Goldene Schuh – und dann zur Krönung auch noch der Ballon d’Or? Für Englands Ikone Rio Ferdinand ist das gar keine Frage. „Nur Lionel Messi hat jemals mehr Tore in einer Saison erzielt als Harry Kane. Du hast den Goldenen Schuh gewonnen, warst für England bei der WM der Topscorer. Wer sonst sollte den Ballon d’Or gewinnen? Wer sonst außer Harry?“, sagte Ferdinand in einem Videoeinspieler zu Ehren des Bayern-Stars bei der Auszeichnung am Mittwochabend zum besten Torjäger Europas.

Die prestigeträchtige Auszeichnung wird am 26. Oktober in London vergeben. Kane gilt aktuell als Favorit, gab sich aber nach der Ehrung erneut zurückhaltend. „Natürlich wäre es fantastisch, wenn es klappen würde. Aber das liegt nicht in meiner Macht. Es wir noch eine Menge Diskussionen geben. Aber am Ende habe ich letzte Saison alles getan, was ich tun konnte – es war bei Weitem meine beste Saison“, sagte der 33 Jahre alte Vorzeigeprofi des FC Bayern.

Deshalb gibt es auch bei Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen keine zwei Meinungen: „Er ist ein perfekter Spieler. Er hat eine außergewöhnliche Saison gespielt, er hat auf jeder Bühne dieser Welt brilliert.“ 61 Tore erzielte der Angreifer in 51 Pflichtspielen für die Bayern, inklusive Nationalmannschaft waren es sogar 73 Treffer.

Kane verweigert Messi-Vergleich

Für Kane ist dies Ansporn auch für die kommenden Monate. „Hoffentlich sind es nächstes Jahr noch mehr. Solange man nicht langsamer wird und keine Anzeichen dafür zeigt, muss man sich einfach weiter pushen – und alles ist möglich. Es gibt immer etwas zu verbessern“, sagte er und fügte mit einem Schmunzeln an: „Der Trainer wird mir das auch morgen auf dem Trainingsplatz klar machen. Denn ich werde hier einfach zu viel gelobt aus seiner Sicht.“