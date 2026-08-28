Hoeneß enthüllt Kabinen-Zwischenfall

SID 28.08.2026 • 23:01 Uhr Beim Bundesliga-Start in München wird es in der Halbzeit plötzlich finster in der Umkleide des VfB Stuttgart.

Und plötzlich war es finster. In der Kabine des VfB Stuttgart sind in der Halbzeitpause des Bundesliga-Eröffnungsspiels beim FC Bayern unvermittelt „die Lichter ausgegangen“, wie Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 1:5 (0:1) in München bei Sky berichtete. Die Ursache war wohl ein Stromausfall.

„Es war kein Licht mehr, aber es war noch hell genug, wir haben uns noch gesehen, wir sind nicht gestolpert. Also alles in Ordnung“, sagte Hoeneß.

VfB Stuttgart hat plötzlich keinen Strom mehr

Tatsächlich kam seine Elf kurz nach dem Wiederanpfiff sogar zum Ausgleich, am Ende stand aber eine deutliche Niederlage – eine „sehr ärgerliche“, wie Hoeneß meinte.