Und plötzlich war es finster. In der Kabine des VfB Stuttgart sind in der Halbzeitpause des Bundesliga-Eröffnungsspiels beim FC Bayern unvermittelt „die Lichter ausgegangen“, wie Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 1:5 (0:1) in München bei Sky berichtete. Die Ursache war wohl ein Stromausfall.
Hoeneß enthüllt Kabinen-Zwischenfall
Beim Bundesliga-Start in München wird es in der Halbzeit plötzlich finster in der Umkleide des VfB Stuttgart.
Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart hatten in der Pause plötzlich keinen Strom mehr
© IMAGO/Michael Weber
„Es war kein Licht mehr, aber es war noch hell genug, wir haben uns noch gesehen, wir sind nicht gestolpert. Also alles in Ordnung“, sagte Hoeneß.
VfB Stuttgart hat plötzlich keinen Strom mehr
Tatsächlich kam seine Elf kurz nach dem Wiederanpfiff sogar zum Ausgleich, am Ende stand aber eine deutliche Niederlage – eine „sehr ärgerliche“, wie Hoeneß meinte.
„Wir müssen uns verbessern, keine Frage“, sagte er zerknirscht. „Die Bayern werden noch viele andere Mannschaften hier schlagen, wahrscheinlich sogar noch höher als uns, aber trotzdem müssen wir den Anspruch haben, besser zu spielen“, betonte er.
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